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      Потужністю 640 "коней": італійці вражаюче оновили свій відомий суперкар

      Авто24 7 Читать новость на русском

      Італійці оновили свій суперкар Lamborghini Huracan, який тепер називатиметься Huracan Evo. Купе отримало чимало аеродинамічних вдосконалень і його легко впізнати завдяки новим бамперам.

      Суперкар використовує мотор від екстремальної версії Performante. Це атмосферник V10 5.2 який видає 640 сил, тобто на 30 "коней" більше, ніж було раніше.

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      Покращився і час розгону до сотні, бо Evo набирає сотню за 2,9 секунди.

      Lamborghini Huracan Evo
      Салон авто Huracan Evo

      Lamborghini Huracan Evo
      Оновлений суперкар Laborghini​ потужністю 640 "коней"

      А от максимальний темп лишився на позначці 325 кілометрів на годину, що для наших доріг і так перша космічна швидкість. 

      Lamborghini Huracan Evo
      Авто Lamborghini Huracan Evo

      В салоні з'явився екран на 8,4 дюйма, а попередника вже записали до числа історичних раритетів.

      Про автономний мотоцикл від BMW – дивіться у програмі. 

      Теги: Авто24 Транспорт Авто
      Джерело: 24 канал
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