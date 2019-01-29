Toyota здивувала шанувальників абсолютно новою Corolla

Toyota анонсувала початок виробництва нового хетчбека та універсала Corolla на британському заводі в місті Дербішир. Що цікаво, це перша Toyota в Європі, яка випускатиметься одразу із двома гібридними моторами.

Перший варіант з мотором 1.8 видаватиме 122 сили, а другий дволітровий генеруватиме вже 180 сил. Третім мотором, який доповнить лінійку агрегатів стане бензиновик 1,2 із турбіною на 116 сил.

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На український ринок постачатимуть модель тільки з бензиновиком і слабшим гібридом. Та з кузовом седан, який випускатимуть у Туреччині. Чи продаватимуться у нас хетчбек із універсалом – залишається питанням.



Нова модель Corolla



Точні ціни на модель з'являться вже у березні 2019 року, майже одночасно із презентацією машини на українському ринку.

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