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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Toyota здивувала шанувальників абсолютно новою Corolla

      Авто24 195 Читать новость на русском

      Toyota анонсувала початок виробництва нового хетчбека та універсала Corolla на британському заводі в місті Дербішир. Що цікаво, це перша Toyota в Європі, яка випускатиметься одразу із двома гібридними моторами.

      Перший варіант з мотором 1.8 видаватиме 122 сили, а другий дволітровий генеруватиме вже 180 сил. Третім мотором, який доповнить лінійку агрегатів стане бензиновик 1,2 із турбіною на 116 сил.

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      На український ринок постачатимуть модель тільки з бензиновиком і слабшим гібридом. Та з кузовом седан, який випускатимуть у Туреччині. Чи продаватимуться у нас хетчбек із універсалом – залишається питанням.

      тойота
      Нова модель Corolla

      тойота
      Точні ціни на модель з'являться вже у березні 2019 року, майже одночасно із презентацією машини на українському ринку.

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      Теги: Авто24 Транспорт Авто
      Джерело: 24 канал
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