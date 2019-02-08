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      У Лондоні створили роботів, які самі паркуватимуть машини: фото

      Авто24 11 Читать новость на русском

      Лондонський аеропорт скоро отримає нову систему паркування, а точніше роботів, які самі розвозитимуть машини по вільних місцях. Як маленькі підйомники вони під'їжджатимуть до машини і підніматимуть її над землею довгими важелями.

      Розробники кажуть, що вони паркують машини щільно, адже водіям не треба відчиняти двері.

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      Тому на площі, де раніше розміщувалося 170 машин, тепер влізе 270. Водіям треба тільки підїхати до аеропорту та заїхати в спеціальний бокс, там обрати і оплатити місце на стоянці і вийти з машини. Далі робот все виконає сам.

      На стоянці аеропорту роботи розвозитимуть автомобілі по паркомісцях
      На стоянці аеропорту роботи розвозитимуть автомобілі по паркомісцях

      До того ж, у роботів є розклад прильотів, то ж вони заздалегідь готують машини для тих, хто прибуває.

      Так виглядають роботи-паркувальники
      Так виглядають роботи-паркувальники

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      Теги: Авто24 Транспорт Авто
      Джерело: 24 канал
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