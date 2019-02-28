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      В Японии можно будет взять машины премиум-класса напрокат

      Авто24 2 Читати новину українською

      Корпорация Toyota Motor уже сегодня пытается изменить отношение к владению машиной. Чтобы собственный транспорт стал реальностью, а не мечтой, в Японии запустили сервис предоставления машин на прокат.

      Услуга авто по подписке поможет не только сэкономить деньги, но и понять, действительно ли вам подходит машина конкретной модели.

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      Такая схема напоминает лизинг, но в нее уже включены все налоги, расходы на регистрацию, страхование и обслуживание.

      Взять в пользование можно, например, базовую Toyota Prius. Она будет стоить примерно 49 тысяч японских иен в месяц. Это равняется 11 тысячам гривен. Это, конечно, дешевле, чем сразу купить такую же машину.

      Toyota Prius.
      Toyota Prius

      Однако если взять Toyota в пользование на 36 месяцев, то получается, что за три года водитель оплачивает половину ее стоимости.


      Салон Toyota Prius

      А вот за авто премиум-класса Lexus придется выложить 44 тысячи гривен в месяц. Если же пользоваться ею на протяжении трех лет, то клиент выплачивает почти столько же, сколько стоит вся машина.

      Как будет выглядеть новая спортивная версия суперкара от Hyundai и как выглядит машина стоимостью 1 миллион 750 тысяч долларов от Ferrari – смотрите в видео.

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      Теги: Деньги Авто Авто24
      Источник: 24 канал
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