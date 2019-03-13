Audi выпустила авто, которое избегает красный сигнал светофора

Audi научилась рассчитывать темп машины, чтобы избегать красного света на светофоре и ехать зеленым коридором.

Макет этой системы появился еще в 2016 году, когда электроника подсказывала водителю, сколько секунд осталось до зеленого света, чтобы драйвер мог спокойно заглянуть к мобильному.

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Теперь ее усовершенствовали и она умеет подсказывать, какой темп держать, чтобы не останавливаться на перекрестках.

Принцип работы довольно прост. Система получает информацию от светофора через сеть 4G LTE. Бортовой компьютер рассчитывает оптимальную скорость, сверяя ее с местоположением и расположением светофоров, чтобы проезжать только на зеленый свет. То есть подсказывает сбросить скорость или немного прибавить.

Система получает информацию от светофора через сеть 4G LTE

Правда, система работает только со светофорами, которые оснащены функцией коммуникации. То есть машина и светофор должны "общаться". Таких светофоров пока немного, большинство из них есть в США, где 13 городов уже имеют такие объекты инфраструктуры.

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