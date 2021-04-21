Владелец компании "Альтком" Александр Тисленко, по данным следствия, причастен к схемам бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака. Она стала известной во времена беглого экс-президента Януковича, когда Украина готовилась к Евро-2012.

Тогда распределение бюджетных заказов осуществлялось в ручном режиме Национальным агентством по вопросам подготовки к Евро-2012, которое подчинено вице-премьеру Борису Колесникову. Об этом рассказал журналист и член Наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко. Компания "Альтком" занималась строительства автомобильных дорог.

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По его словам, компания "Дорожное строительство "Альтком" стала одним из главных фигурантов "Вестнике государственных закупок" с пометкой "победитель тендера с одним участником".

Чем занималась компания за Януковича

Так, как он объяснил, в 2007 году "Дорожное строительство "Альтком" стало генподрядчиком строительства взлетно-посадочной полосы в уничтоженном сейчас российскими террористами в Донецком аэропорту.

Смета проекта выросла вдвое, а самое обидное, что сейчас он него ничего не осталось,

– сказал Лещенко.

Журналист добавил, что когда Виктор Янукович выиграл выборы президента, а Борис Колесников возглавил направление Евро-2012, то праздник пришел на улицу "Альтком", который "осуществил экспансию на западную Украину".

Тендеры компании

Как отметил Лещенко, в апреле – мае 2010 года без открытого тендера ООО "Дорожное строительство "Альтком" стало генподрядчиком реконструкции полосы в аэропорту Львова, стоимостью в 978 миллионов гривен бюджетных средств. Это более 100 миллионов долларов по тогдашнему курсу.

"Параллельно родственная фирма ООО "Альткомкиевстрой" также без тендера была определена генподрядчиком строительства стадиона во Львове", – добавил Лещенко.

Внимание! Бюджет работ – 1 миллиард 649 миллионов гривен из кармана налогоплательщиков, почти 200 миллионов долларов. Первоначальный бюджет составлял втрое меньшую сумму.

Кроме этого, по его словам, в декабре 2010 то же ООО "Альткомкиевстрой" опять по "тендеру с одним участником" объявили исполнителем работ по реконструкции стадиона Львовского государственного университета физической культуры – 70 миллионов гривен.

Параллельно ООО "Дорожное строительство "Альтком" продолжало выигрывало тендеры в автодорожной сфере,

– отметил Лещенко.

Он подытожил: уже в июне 2010 года директор ООО "Дорожное строительство "Альтком" заявил на страницах корпоративной газеты, что компания готовится освоить 2,5 миллиарда гривен на объектах Евро-2012 только в части дорожного строительства и ремонта.

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