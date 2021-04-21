Лещенко: Компанія "Альтком", яку підозрюють у справі Новака, відзначилась ще за Януковича
Власник компанії "Альтком" Олександр Тісленко за даними слідства причетний до схем екскерівника Укравтодору Славоміра Новака. Вона стала відомою за часів експрезидента-втікача Януковича, коли Україна готувалася до Євро-2012.
Джерело:24 канал
Тоді розподіл бюджетних замовлень здійснювався в ручному режимі Національним агентством із питань підготовки до Євро-2012, яке підпорядковане віцепрем'єру Борису Колеснікову. Про це розповів журналіст та член Наглядової ради Укразалізниці Сергій Лещенко. Компанія "Альтком" займалася будівництва автомобільних доріг.
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За його словами, компанія "Шляхове будівництво "Альтком" стала одним із головних фігурантів "Віснику державних закупівель" із позначкою "переможець тендер з одним учасником".
Чим займалась компанія за Януоквича
Так, як він пояснив, у 2007 році "Шляхове будівництво "Альтком" стало генпідрядником будівництва злітно-посадкової смуги в знищеному зараз російськими терористами Донецькому аеропорту.
Кошторис проєкту виріс удвічі, а найприкріше, що зараз він нього нічого не лишилося,
– сказав Лещенко.
Журналіст додав, що коли Віктор Янукович виграв вибори президента, а Борис Колесніков очолив напрямок Євро-2012, то свято прийшло на вулицю "Альтком", який "здійснив експансію на західну Україну".
Тендери компанії
Як наголосив Лещенко, у квітні – травні 2010 року без відкритого тендеру ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" стало генпідрядником реконструкції смуги в аеропорту Львова, вартістю в 978 мільйонів гривень бюджетних коштів. Це понад 100 мільйонів доларів за тодішнім курсом.
"Паралельно споріднену фірму ТОВ "АльткомКиївБуд" також без тендеру було визначено генпідрядником будівництва стадіону у Львові", – додав Лещенко.
Крім цього, за його словами, у грудні 2010 те ж ТОВ "АльткомКиївБуд" знову за "тендером з одним учасником" оголосили виконавцем робіт із реконструкції стадіону Львівського державного університету фізичної культури – 70 мільйонів гривень.
Паралельно ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" продовжувало вигравало тендери в автодорожній сфері,
– зазначив Лещенко.
Він підсумував: вже в червні 2010 року директор ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" заявив на шпальтах корпоративної газети, що компанія готується засвоїти 2,5 мільярда гривень на об'єктах Євро-2012 тільки в частині дорожнього будівництва та ремонту.
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