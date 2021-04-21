Національне антикорупційне бюро викрило одного з найбільших гравців на ринку будівництва автомобільних доріг – власника компанії "Альтком" Олександра Тісленка. Йому вже повідомили про підозру.

Спершу він нажився на Євро-2012 в часи експрезидента-втікача Віктора Януковича. Зараз його викрили в системному хабарництві в часи п'ятого президента Петра Порошенка.

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У чому підозрюють Тісленка

Тісленка переслідують за хабарі голові Укравтодору поляку Славоміру Новаку, який керував будівництвом доріг за часів Порошенка та за протекцією його соратника Ігоря Кононенка.

У Польщі проти Новака також розслідується його корупційний шлейф з України. І тепер у його справі – новий фігурант, оцей самий власник компанії "Альтком" Олександр Тісленко.

Що відомо про справу Новака? У липні 2020 року прокуратура Варшави звинуватила Славоміра Новака в керівництві організованою злочинною корупційною групою. Його затримали і обрали запобіжний у вигляді тримання під вартою.



Проти ексочільника Укравтодору розпочали розслідування як в Україні, так і в Польщі.



Окружний суд у Варшаві не задовольнив клопотання У липні 2020 року прокуратура Варшави звинуватила Славоміра Новака в керівництві організованою злочинною корупційною групою. Його затримали і обрали запобіжний у вигляді тримання під вартою.Проти ексочільника Укравтодору розпочали розслідування як в Україні, так і в Польщі.Окружний суд у Варшаві не задовольнив клопотання щодо продовження тимчасового арешту Новака. Тому він може вийти на волю 16 квітня 2021 року.

Відповідь на питання про те, який злочин йому інкримінується, наближає нас до відповіді на інше питання – чому протягом десятиліть наші дороги були в такому жахливому стані, а закордонний менеджмент Укравтодору, яким так гордилися Порошенко та його міністр інфраструктури Володимир Омелян, стали просто заробітчанами-корупціонерами.

Що з'ясувало слідство щодо Тісленка

Отже, 13 квітня 2021 року НАБУ й САП повідомили Тісленку про підозру в наданні поляку Новаку неправомірної вигоди. За даними слідства, Тісленко особисто та через підконтрольних йому осіб, систематично надавав неправомірну вигоду як "абонентську плату" керівництву "Укравтодору". На заміну керівництво автодору проявляло "лояльність" до компаній Тісленка.

Довідка. Загалом, як встановили НАБУ й САП, йдеться про 575 тисяч доларів та 70 тисяч євро впродовж 2017 – 2019 років.

Отримуючи гроші, Новак як очільник "Укравтодору" сприяв компаніям Тісленка в продовженні строку дії контракту з виконання робіт на окремих ділянках дороги М-05 – це головний автобан України "Київ – Одеса".

Новак сприяв компаніям Тісленка

Крім того, керівник "Укравтодору" "не помітив" порушення графіку виконання робіт компанією підозрюваного, що дозволило уникнути сплати понад 9 мільйонів євро штрафу.

Розслідування цієї корупції детективи НАБУ здійснюють із вересня 2019 року. Коли з'ясувалося, що це саме також розслідує Центральне антикорупційне бюро Польщі, у листопаді 2019 року створено спільну слідчу групу НАБУ, САП та польських колег.

Координація дій обох сторін відбувалась за участі Євроюсту. Цей кейс – один із найгучніших у кар'єрі директора НАБУ Артема Ситника та приклад того, як мають викривати міжнародні корупційні угрупування.

Загалом ця історія про те, що президенти можуть змінюватися, тільки не міняються підходи корупціонерів. Якщо вони уникали відповідальності за часів попередніх президентів, то карма все одно їх наздожене.

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Компанія "Альтком" відзначилась ще за Януковича

Компанія "Альтком" стала відомою за часів Януковича, коли Україна готувалася до Євро-2012. Тоді розподіл бюджетних замовлень здійснювався в ручному режимі Національним агентством із питань підготовки до Євро-2012, яке підпорядковане віцепрем'єру Борису Колеснікову.

Компанія "Шляхове будівництво "Альтком" стала одним із головних фігурантів "Віснику державних закупівель" із позначкою "переможець тендер з одним учасником".

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Так, у 2007 році "Шляхове будівництво "Альтком" стало генпідрядником будівництва злітно-посадкової смуги в знищеному зараз російськими терористами Донецькому аеропорту. Кошторис проєкту виріс удвічі, а найприкріше, що зараз він нього нічого не лишилося.

Коли ж Віктор Янукович виграв вибори президента, а Борис Колесніков очолив напрямок Євро-2012, то свято прийшло на вулицю "Альтком", який здійснив експансію на західну Україну.



Борис Колесніков / Фото "Футбол Україна"

У квітні – травні 2010 без відкритого тендеру ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" стало генпідрядником реконструкції смуги в аеропорту Львова, вартістю в 978 мільйонів гривень бюджетних коштів. Це понад 100 мільйонів доларів за тодішнім курсом.

Паралельно споріднену фірму ТОВ "АльткомКиївБуд" також без тендеру було визначено генпідрядником будівництва стадіону у Львові.

Увага! Бюджет робіт – 1 мільярд 649 мільйонів гривень із кишені платників податків, майже 200 мільйонів доларів. Початковий бюджет становив утричі меншу суму.

У грудні 2010 те ж ТОВ "АльткомКиївБуд" знову за "тендером з одним учасником" оголосили виконавцем робіт із реконструкції стадіону Львівського державного університету фізичної культури – 70 мільйонів гривень. Паралельно ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" продовжувало вигравало тендери в автодорожній сфері.

Уже в червні 2010 року директор ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" заявив на шпальтах корпоративної газети, що компанія готується засвоїти 2,5 мільярда гривень на об'єктах Євро-2012 тільки в частині дорожнього будівництва та ремонту.

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Інші тендери на будівництво доріг

Вони виграли ще 19 "тендерів з одним учасником" для будівництва доріг в Одеській області загальною сумою 115 мільйонів.

А в грудні 2010 року "Шляхове будівництво "Альтком" виграло "тендер з одним учасником" на комплекс робіт будівництва штучних перонів, місць стоянок і рубіжних доріжок в аеропорту Донецька з бюджетом у 710 мільйонів гривень.

В жовтні 2010, коли відбулося призначення ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" переможцем "тендеру з одним учасником" на спорудження траси Львів – Краковець до Євро-2012.

Звісно, призначення переможцем "тендерів з одним учасником" не могло не викликати питання про причини такого ексклюзивного статусу донецької компанії?

Віцепрем'єр Борис Колесніков тоді пояснював, що "Альтком" призначають генпідрядником, бо немає часу на проведення конкурсного відбору. При тому на запитання, хто є власником "Альткому", Колесніков відповідав, що "без поняття".

Засновники "Альтком"

ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" мало дуже дивних офіційних засновників. Компанія Тісленка і його партнера Павлічева мала внесок менш як 1%. Мажоритарними акціонерами, які розділили мільярди Євро-2012, були 2 компанії-нерезиденти:

англійські фірми Eurobalt Limited (56%);

Sorena Export Limited (43%).

Реєстр підприємств Великобританії свідчить, що далі в "матрьошці" заховані офшорні фірми. Їхніми засновниками була компанія Trinitron Investments Limited, зареєстрована в державі Беліз у Латинській Америці.

У результаті, використовуючи британські фасадні компанії, які мають засновників у офшорних зонах, вдавалося заховати, хто є справжнім кінцевим власником компаній, які без тендеру отримували багатомільярдні замовлення в рамках Євро-2012.

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Потім, коли Янукович був розгромлений, "Альтком" зник на певний час, і почав відроджуватись наприкінці правління Порошенка. Тоді, за даними НАБУ, вони й почали роздавати хабарі, щоби прикрити собі хвости на дорожньому будівництві. Компанія знову стала одним із гравців на ринку.

За 2 ж останні роки, "Альтком" отримав від держави підрядів на загальну суму 5,2 млрд грн. Але тепер, майже через 15 років після великого дерибану Євро-2012, їхній зірковий шлях добігає кінця.