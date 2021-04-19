Команда Порошенка витрачала мільйони з бюджету на телепрограми: докази
Схема часів Петра Порошенка проступає на поверхню. Мільйони державних грошей витрачалися на те, щоб ощасливити телеканали п'ятого президента, закупляючи за безглуздими цінами контент короткого терміну придатності.
Джерело:"Чесна політика" на 24 каналі
Усі ці подробиці стали відомими тільки зараз, коли змінилося керівництво на каналі "Дом", що покликаний відродити проукраїнські погляди на окупованих територіях. І на який одночасно накинулися як порохоботи, так і російські пропагандисти.
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На канал "Дом" нападали російські пропагандисти і прибічники Порошенка
Російські пропагандисти, як-от Дмитро Кисельов, нападали на український телеканал "Дом". Аналогічні нападки лунають і від обличчя іншої пропаганди – порошенківської.
Ірина Геращенко тепер вдягнула на себе маску моралізатора. Хоча сама працювала на "Інтері" – телеканалі партії Медведчука – і також виправдовувала найогидніші вчинки президента Порошенка.
Уявіть собі, російськомовний розважальний канал за гроші платників податків. Тепер кожен українець платить за те, щоб телеканал з таким легким контентом наповнювався "Сватами" й іншою продукцією "95 кварталу",
– заявила нардепка.
Насправді паніка в лавах російських інформаційних найманців та одночасно прихильників Петра Порошенка має різну природу.
В Кремлі просто не можуть допустити думки, що для окупованих територій українською державою буде вироблятися свій контент, який даватиме альтернативну картинку реальності. Не таку, як російська маячня з фабрики фейків Russia Today.
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Зрештою в обуренні офіційних московських пропагандистів немає нічого дивного, хоча така поведінка нас обурює. Вони діють за законами війни.
Набагато цікавіше дослідити, чому почали обурюватися в лавах Петра Порошенка. Все тому, що на поверхню стали спливати дикі речі, які дозволяла влада за часів п'ятого президента. Вони стосуються роботи телеканалу для окупованих територій.
"Суботній політклуб" з ведучим Віталієм Портніковим, шоу "Княжицький", "Кіно з Яніною Соколовою". Може, ви чули ці назви раніше? Це програми, які виходили на телеканалах, підконтрольних чи приналежних Порошенку:
- "5 каналі";
- "Еспресо".
Але це не вся правда. Це телепроєкти, на закупівлю яких держава витратила мільйони гривень з 2017 по 2019 рік.
Як частина цих грошей перейшла у розпорядження компаній Порошенка та його соратників
Розслідування цих фактів провів журналіст Віталій Сизов. Він заявив, що "Дом" почав супутникове мовлення 1 березня на базі державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України". І від самого початку телеканал зіткнувся з хвилею критики й відвертої агресії.
Найдивовижніше те, що шквал цього хейту надійшов не з боку основної глядацької аудиторії каналу — мешканців непідконтрольних Донбасу та Криму. Основна ударна хвиля негативу надійшла від політиків, блогерів, безпосередньо або опосередковано пов'язаних з певними політичними партіями, включно з оплаченими піар-менеджерами політичних кампаній,
– написав журналіст.
Віталій не згадує, хто є головними хейтерами каналу "Дом", тому їх озвучу я. Це Петро Порошенко та його прихильники. А причини цього вам стануть зараз зрозумілими.
До 2019 року державне підприємство "Мультимедійну платформу іномовлення України" очолювала Людмила Березовська. Зараз вона – членкиня Наглядової ради суспільного мовника від партії "Європейська Солідарність".
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До цього Березовська була виконавчою продюсеркою "5 каналу" Порошенка. Ну а сам п'ятий президент дуже добре відомий своїм ставленням до приватної телевотчини після прослуханих телефонних розмов. Зокрема, він вимагав від продюсера показувати себе, коли "повзав рачки по барикадах".
Менеджмент Березовської в часи Порошенка на державному телеканалі іномовлення укладав договори з правом трансляції не на 1 – 2 роки, як це зазвичай робиться – на цілих 10 років. І при чому закупляв не якісь світові шедеври кіно, а пропагандистські телепередачі самого Порошенка, які до того ж мають короткий термін придатності.
У 2021 чи 2025 році показувати програми 2017 року є просто абсурдом. Але в тому й фішка – права купувалися в каналів п'ятого президента на 10 років.
У 2017 році це державне підприємство купило в "5 каналу" програму "Сімейні зустрічі з Габріелою Масангою". За 52 випуски вже виробленого контенту заплатили 754 тисяч гривень.
Мабуть, з роками ці програми лише покращуються, ніби добре вино, тому що права на трансляцію викуплені не на рік, а на 10 років.
– іронізує автор розслідування Віталій Сизов.
3 липня 2017 року "Мультимедійна платформа іномовлення України" купила у фірми "Голдберрі" – це телеканал "Еспресо" – права на кілька програм загальною вартістю 1 мільйон 680 тисяч гривень.
Найдорожчою виявилася програма "Княжицький" (48 випусків), де ведучим виступає чинний нардеп від партії Порошенка "Європейська солідарність" Микола Княжицький.
Микола Княжицький / Фото "Радіо Свобода"
Той самий Княжицький, який:
- в минулому скликанні входив до "Народного фронту";
- причетний до знищення єдиного опозиційного до режиму Януковича телеканалу "ТВі";
- є кумом регіонала Володимира Сівковича – агента КДБ, який причетний до кровопролиття на Майдані, і який втік до Росії після падіння режиму Януковича.
Права на показ пропагандистського непотребу Княжицького, який застаріває наступного дня після трансляції, оцінили у 840 тисяч гривень. А ось програму цього ж каналу "Відповіді з Ольгою Лень" — лише у 210 тисяч.
За договором від 14 серпня 2018 року, іномовлення отримало на 10 років програми "Суботній політклуб" з Віталієм Портніковим, "Культ: експрес з Марією Бурмакою" і вже згаданого "Княжицького" (по 31 програмі кожного) за 1 мільйон 381 тисячу гривень.
Обговорення порядку денного 2018 року навряд чи актуальне у 2021 році, однак саме сьогодні канали іномовлення мають транслювати цей контент, не враховуючи ні зростаючі запити аудиторії, ні актуальність заявленого контенту,
– пише Віталій Сизов.
Вартість одного випуску шоу "Княжицький", яке застаріло наступного тижня після першого ефіру і яке треба показувати ще 10 років, для державного телеканалу становила 17 500 гривень. Купували ці права в телеканалу "Еспресо", який належав тому самому Княжицькому. До березня 2018 року одним з бенефіціарів телеканалу зазначалася дружина депутата.
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Ще одна цікава деталь – в період з 2017 по 2019 роки ефір телеканалу іномовлення планувався паном Едуардом Аршинніковим.
До цього він працював за сумісництвом керівником відділу промо в фірмі "Голдберрі", тобто в тому ж самому "Еспресо" родини Княжицьких.
Канал іномовлення в часи Порошенка перетворився в кошик для сміття
В часи Порошенка телеканал іномовлення перетворився просто в сміттєвий кошик, куди скидався вже показаний за другим – третім колом інформаційний секонд-хенд.
Укладалися договори, за якими ці програми, що морально застарівали наступного тижня чи місяця, мали демонструватися протягом 10 років. І на заміну з державного підприємства, яким є канал іномовлення, виводилися мільйони державних коштів.
Ірина Геращенко та їй подібні звинувачують телеканал "Дом" у тому, що творили вони самі за часів президентства Порошенка. Мовиться про витрачання грошей на інформаційний хлам. А "Квартал 95" свій контент каналу "Дом" передав безкоштовно.
Ринкова ціна цього безкоштовного для "Дому" продукту значна вища за ціну того, який за грощі купував державний телеканал "Мультимедійна платформа іномовлення України" в структур родини Княжицького та Петра Порошенко,
– підсумував журналіст Віталій Сизов.
А від себе я додам, що ці схеми оточення Порошенка мають стати не тільки предметом для телевізійного розслідування, а для кримінального провадження з наступними вироками.
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