Украинский президент в общении с российскими журналистами заявил, что война России против Украины – это просто амбиция Путина. Диктатор хочет воплотить свое желание, хотя вряд ли сможет долго наблюдать его воплощение.

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Путин хочет Советский Союз

Владимир Зеленский убежден – амбиция российского вождя не имеет адекватного объяснения.

Амбиция вот эта "хочу Советский Союз" – а сколько ему осталось жить? Да как любому человеку, которому 70-80 лет. Ну не 50 лет жить еще,

– сказал глава государства.

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