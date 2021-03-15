Компания Метинвест приобрела активы Покровской угольной группы. Здесь за одну смену в среднем добывают около 600 тонн коксующегося угля, а за год объемы достигают более 6 миллионов тонн.

Из лавы сырье транспортируют на Свято-Варваринскую обогатительную фабрику. Экологически это позволяет сделать канатно-ленточный конвейер, длиной более 5 километров. На предприятии уверяют, что он не имеет аналогов в Европе. На фабрике уголь превращают в угольный концентрат премиум класса, а на шахте сегодня работает более 7 тысяч сотрудников.

Метинвест – это большой стабильный покупатель коксующегося угля и большой стабильный потребитель этого продукта. Соответственно, и шахтоуправление, и шахта будут загружены на свои максимальные возможности. То есть они смогут стабильно работать. Они смогут финансово обеспечивать как свою работу, высокие зарплаты своих работников, так и платить налоги на территории своего присутствия. Это та ситуация, когда выигрывают обе стороны,

– сказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

"Развитие предприятия напрямую зависит от того, как приобретается уголь. Если брать компанию Метинвест, то это гарантия того, что добытый нами уголь потребуется металлургам. И в составе компании Метинвест всегда найдется гарантированный покупатель. А это значит стабильность и развитие для нашего предприятия" , – отметил шахтер ПАО "Шахтоуправление Покровское" Антон Заярний.

Стабильность гарантирует и строительство 12-го блока предприятия, который является новой шахтой с собственной инфраструктурой и технологическими циклами. Запуск блока создаст 3 тысячи новых рабочих мест и увеличит объемы добычи коксующегося угля.

"Инвестор и мы – строители – смотрим в будущее. У шахты амбициозный проект давать 8 млн тонн в год. И именно поэтому мы начинаем строить 12 блок. Там будет 2 самых глубоких ствола в Европе по 1 400 метров. Я уверен, что мы тоже освоим это дело, наши люди на это настроены", – отметил директор по капитальному строительству ОАО "Шахтоуправление Покровское" Виктор Левит.

К тому же шахтоуправление является градообразующим предприятием, которое наполняет деньгами половину городского бюджета.

Мэр Покровска Руслан Требушкин сказал, что стабильное наполнение компанией Метинвест Покровского местного бюджета в течение 5 лет позволит решить многие вопросы, которые ставят жители перед властями города.

Специалисты надеются, что реализация амбициозных планов выведет шахтерский Донбасс на новый уровень инновационного развития и в целом улучшит угольную промышленность страны.