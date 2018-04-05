Амбициозные цели: "Укрпочта" хочет компьютеризировать еще 200 сельских отделений до конца апреля

ПАО "Укрпочта" начало проект компьютеризации сельских отделений. До конца апреля более в 200 таких отделений обещают установить компьютеры и подключить их к сети.

Об этом говорится на сайте "Укрпочты".

По состоянию на начало месяца в рамках первого этапа проекта компьютеризации уже в 100 отделениях установили компьютеры.

Проект предусматривает ремонт и модернизацию электросетей отделений, оснащение их защитными решетками, закупку компьютерной техники, маршрутизаторов с аппаратным шифрованием для подключения к сети Интернет через кабель или беспроводные модемы 3G/4G.

Читайте также: "Укрпочта существенно поднимает тарифы"

"В рамках проекта операторов отделений учат работать с новой техникой. Обучение уже прошли почти 600 работников, до конца июня – еще 1300 операторов отделений. В общем Укрпочта в рамках проекта компьютеризации отделений до конца года планирует оснастить компьютерами почти 1900 отделений. Всего в компании теперь будет 4300 автоматизированных отделений", – говорится в сообщении

Добавим, на начало реформирования Укрпочты (середину 2016 года) было компьютеризировано лишь 20% из 11 500 отделений компании.