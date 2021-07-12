Роджерс был последним человеком на участке, который проголосовал на праймериз после 1 часа ночи. Он рассказывал, что хотел отдать свой голос и озвучить мнение.

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Мужчину задержали

Однако 7 июля 2021 года Роджерса задержали по обвинению в незаконном голосовании. Генпрокурор штата Техас Кен Пэкстон утверждал, что Роджерс голосовал во время условно-досрочного освобождения.

Предыдущее дело Роджерса

В 1995 году его приговорили к 25 годам заключения за кражу. Однако мужчину условно-досрочно освободили в 2004 году. Срок условного наказания завершался в июне 2020 года, а голосование проходило в марте 2020.

Почему к Роджерсу есть претензии

Дело в том, что в Техасе всем осужденным за совершение тяжкого преступления нельзя участвовать в выборах до конца наказания. В том числе и до завершения условного.

Поэтому теперь Роджерс находится под стражей Он может выйти под залог в 100 тысяч долларов. Адвокат Роджерса говорит, что подзащитный не имеет таких денег. Мужчине могут грозить десятки лет заключения.