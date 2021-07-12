Роджерс був останньою людиною на дільниці, яка проголосувала на праймеріз після 1 години ночі. Він розповідав, що просто хотів віддати свій голос та озвучити думку.

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