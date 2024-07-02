Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук прокомментировал 24 Каналу, что президентство Байдена, учитывая экономические результаты и эффективность внешнеполитической деятельности – было успешным.

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Американцев волнует способность Байдена быть президентом

Рыбачук отметил, что американские избиратели обеспокоены тем, позволит ли состояние здоровья Байдена в последующие 4 года каденции, если он выиграет выборы, выполнять президентские обязанности.

"Больше всего американских избирателей волнует способность Байдена физически быть во главе страны. Похоже, что он не собирается снимать свою кандидатуру с выборов. У семьи Байдена дружеские отношения с семьей Обамы, те удвоили свою поддержку для него, Клинтоны тоже. Сейчас Байден интенсивно возобновляет свою кампанию", – озвучил Рыбачук.

Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" рассказал, что соперник действующего президента США Дональд Трамп не обещал, что признает свое поражение, если оно действительно будет.

Вот большей проблемы сейчас нет. Поскольку, что тогда будет, когда он реально проиграет? "Температура" в американской палате сегодня очень высокая. Трамп уже сейчас готовит общественное мнение к тому, что он не может проиграть,

– подытожил Рыбачук.

Накануне, 28 июня, состоялись предвыборные дебаты Байдена и Трампа. Несмотря на то, что действующий президент США Джо Байден признал, что проиграл Трампу во время дебатов, он заверил, что имеет шансы его победить во время выборов. Байден считает, что ему хватит сил и здоровья продолжить деятельность президента, если его переизберут на второй срок.