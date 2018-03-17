Американцы готовятся к новым боям с российскими наемниками в Сирии, – генерал США

Войска США, которые отразили нападение русских наемников, готовятся к новым атакам. Там опасаются, что после разгрома наемников ПВК "Вагнер" могут возникнуть новые столкновения.

Об этом в интервью NBC рассказал руководитель операциями возглавляемой США антиисламской государственной коалиции бригадный генерал Джонатан Брага.

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Он рассказал, что американцы и их союзники укрепляют насыпи, чтобы подготовиться к потенциальным будущим конфронтациям.

"Их артиллерийские снаряды могут приземлиться и убить американцев, и поэтому мы продолжаем готовить нашу оборону", – рассказал Брага.

Генерал также подтвердил, что 7 февраля во время атаки среди проасадовських сил находились российские наемники. Генерал отметил, что, действительно, в нападении погибло от 200 до 300 наемников, нанятых российской контрактной фирмой, как и сообщали ранее СМИ. Это "близко к нашим оценкам", – сказал он в первом публичном заявлении официального представителя США, подтвердив, что наемники из России приняли участие в шестичасовом противостоянии.

Напомним, в ночь с 7-го на 8-е февраля колонна российских наемников, усиленная бронетехникой и дивизионной артиллерией, осуществила попытку захвата нефтяного завода в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Однако спецназ США вступил с ними в бой, вызвав при этом артиллерию и авиацию.

Что такое частная военная компания "Вагнер"? Это российская нелегальная частная военная структура, которая принимала участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков и в Сирии на стороне России. Бойцы компании неоднократно награждались государственными наградами по личным неопубликованными приказами президента России.