Американці готуються до нових боїв з російськими найманцями у Сирії, – генерал США

Війська США, які відбили напад російських найманців, готуються до нових атак. Там побоюються, що після розгрому найманців ПВК "Вагнер", можуть виникнути нові зіткнення з росіянами.

Про це в інтерв'ю NBC розповів керівник операціями очолюваної США антиісламської державної коаліції бригадний генерал Джонатан Брага

Читайте також: "Гібридні герої": за що найманці "Вагнера" гинуть у Сирії

Він розповів, що американці та їх союзники зміцнюють насипи, щоб підготуватися до потенційних майбутніх конфронтацій.

"Їх артилерійські снаряди можуть приземлитися та вбити американців, і тому ми продовжуємо готувати нашу оборону", – розповів Брага.

Генерал також підтвердив, що 7 лютого під час атаки серед проасадовських сил перебували російські найманці. Генерал зазначив, що, дійсно, в нападі загинуло від 200 до 300 найманців, найнятих російської контрактної фірмою, як і повідомляли раніше ЗМІ. Ці цифри "близькі до наших оцінок", – сказав він в першій публічній заяві офіційного представника США, підтвердивши, що найманці з Росії взяли участь у шестигодинному протистоянні.

Нагадаємо, в ніч з 7-го на 8-ме лютого колона російських найманців, посилена бронетехнікою і дивізійною артилерією, здійснила спробу захоплення нафтового заводу в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Однак спецназ США вступив з ними в бій, викликавши при цьому артилерію й авіацію.

Що таке приватна військова компанія "Вагнер"? Це російська нелегальна приватна військова структура, яка брала участь у бойових діях на Донбасі на стороні бойовиків та в Сирії на стороні Росії. Бійці компанії неодноразово нагороджувались державними нагородами за особистими неопублікованими наказами президента Росії.