Американец утонул, делая предложение под водой: последние кадры из жизни

В Танзании американец Стивен Вебер во время отдыха со своей любимой Кенеши Антуан трагически погиб, делая ей предложение руки и сердца под водой.

Девушка погибшего о трагическом случае написала в фейсбуке: "Ты уже никогда не поднимешься с этих глубин и никогда не услышишь моего ответа. Да! Да! Миллион раз, да, я выйду за тебя замуж".

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По ее словам, Вебер погрузился в воду с запиской и кольцом. На листке было написано: "Я не могу задержать дыхание достаточно долго, чтобы рассказать все, что я в тебе люблю. Но я люблю тебя все сильнее с каждым днем. Готова ли ты стать моей женой?".

На видео, которое опубликовала невеста, слышны радостные возгласы "Да". Однако мужчине не суждено было услышать ответ – он утонул. О причинах этой трагической истории пока не известно.