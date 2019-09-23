00:01
24 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін піднімає бойовий дух армії. Сматріни нєвєсти для Пині
      Вєсті Кремля
      21:58, 23 вересня
      Вєсті.UA: Підвищення зарплат Шредінгера. Нє віноват Труба, Портнов сам прішол
      Вєсті.UA
      19:55, 23 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Американець потонув, роблячи пропозицію під водою: останні кадри з життя

      171 Читать новость на русском
      Американець загинув під час освідчення
      Американець загинув під час освідчення / Фейсбук

      У Танзанії американець Стівен Вебер під час відпочинку зі своєю коханою Кенеші Антуан трагічно загинув роблячи їй освідчення під водою.

      Дівчина загиблого про трагічний випадок написала у фейсбуці: "Ти вже ніколи не піднімешся з цих глибин і ніколи не почуєш моєї відповіді. Так! Так! Мільйон разів, так, я вийду за тебе заміж".

      До слова: Як надати першу допомогу при утопленні

      За її словами, Вебер занурився у воду зі запискою та каблучкою. На аркуші було написано: "Я не можу затримати дихання достатньо довго, щоб розповісти про все, що я в тобі люблю. Але я кохаю тебе все сильніше з кожним днем. Чи готова ти стати моєю дружиною?".

      На відео, яке опублікувала наречена, чути радісні вигуки "Так". Однак чоловіку не судилося почути відповідь – він потонув. Про причини цієї трагічної історії наразі не відомо.

       

      blog_ava
      Як зробити сирники: прості рецепти приготування
      23 вересня
      26890
      Теги: Новини США Новини України Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 23 вересня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 23 вересня: скандал з ексдружиною Князєва, нова жахлива ДТП, флешмоб Зеленського
      23 вересня , 22:15 Головні новини 23 вересня: скандал з ексдружиною Князєва, нова жахлива ДТП, флешмоб Зеленського
      1486
      Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      23 вересня , 22:00 Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 677
      Український скандал у США: що пишуть про це західні медіа
      23 вересня , 21:01 Український скандал у США: що пишуть про це західні медіа
      Світлана Попова 3785
      Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
      23 вересня , 19:00 Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
      Олександр Бевза 981
      Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      23 вересня , 17:00 Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      Ольга Черненко 2378
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук