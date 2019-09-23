Американець потонув, роблячи пропозицію під водою: останні кадри з життя

У Танзанії американець Стівен Вебер під час відпочинку зі своєю коханою Кенеші Антуан трагічно загинув роблячи їй освідчення під водою.

Дівчина загиблого про трагічний випадок написала у фейсбуці: "Ти вже ніколи не піднімешся з цих глибин і ніколи не почуєш моєї відповіді. Так! Так! Мільйон разів, так, я вийду за тебе заміж".

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За її словами, Вебер занурився у воду зі запискою та каблучкою. На аркуші було написано: "Я не можу затримати дихання достатньо довго, щоб розповісти про все, що я в тобі люблю. Але я кохаю тебе все сильніше з кожним днем. Чи готова ти стати моєю дружиною?".

На відео, яке опублікувала наречена, чути радісні вигуки "Так". Однак чоловіку не судилося почути відповідь – він потонув. Про причини цієї трагічної історії наразі не відомо.