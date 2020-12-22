Пара из США на пенсии вступила в деревообрабатывающий кружок. В этом году Майк и Джуди Салливан изготовили 1400 игрушек из дерева, чтобы бесплатно передать детям их на Рождество.

С чего началось увлечение пенсионеров

В деревообрабатывающем кружке пара занимается уже 7 лет. Об этом сообщает CNN.

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Там они изготавливают детские игрушки. Их увлечение сначала было хобби, однако впоследствии превратилось в миссию. В мастерской 72-летний Майк и 71-летняя Джуди проводят по 8 – 10 часов почти каждый день.

Это так весело. Кажется, что в мастерской все происходит так, как надо,

– отмечает Майк.

Он покупает сверла, пилы, другие материалы, а тогда вырезает и шлифует игрушки.

Его жена отвечает за качество и декор изделий. "Я провожу руками по всем игрушках и чувствую, что где-то колесо провисло, а где-то заноза", – объясняет Джуди.

Что изготавливает пара

Поезда, автомобили, грузовики, слоников, уток на веревке, разнообразные паззлы и тому подобное.

Свои игрушки Майк и Джуди тестируют на собственных внуках и правнуках. Их у пары 19. По словам Джуди, они смотрят, как внуки и правнуки обращаются с игрушками. Если дети бросили игрушку и у нее что-то сломалось, это означает, что следует улучшить крепление.

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На Рождество игрушки раздадут

Супруги живут возле Лос-Анджелеса. Игрушки они дают детским садикам, пунктам бесплатного распределения продовольствия, благотворительным организациям.

По словам директора одной из организаций Скотта Вольфа, пара в течение нескольких лет направляет им на Рождество свои игрушки. В этом году их традиционно подарят на Рождество детям из семейного приюта.

Деньги за игрушки супруги брать не хотят. Более того – они доставляют их за свой счет. Дочь пары рассказала, что в течение года они потратили 19 тысяч долларов (примерно 530 тысяч гривен). Большинство денег вкладывают именно в игрушки.



Игрушки, которые изготавливают американские пенсионеры / Фото Courtesy Sierra Sullivan