Американская пара пенсионеров изготовила 1400 игрушек: их раздадут детям на Рождество
Пара из США на пенсии вступила в деревообрабатывающий кружок. В этом году Майк и Джуди Салливан изготовили 1400 игрушек из дерева, чтобы бесплатно передать детям их на Рождество.
С чего началось увлечение пенсионеров
В деревообрабатывающем кружке пара занимается уже 7 лет. Об этом сообщает CNN.
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Там они изготавливают детские игрушки. Их увлечение сначала было хобби, однако впоследствии превратилось в миссию. В мастерской 72-летний Майк и 71-летняя Джуди проводят по 8 – 10 часов почти каждый день.
Это так весело. Кажется, что в мастерской все происходит так, как надо,
– отмечает Майк.
Он покупает сверла, пилы, другие материалы, а тогда вырезает и шлифует игрушки.
Его жена отвечает за качество и декор изделий. "Я провожу руками по всем игрушках и чувствую, что где-то колесо провисло, а где-то заноза", – объясняет Джуди.
Что изготавливает пара
Поезда, автомобили, грузовики, слоников, уток на веревке, разнообразные паззлы и тому подобное.
Свои игрушки Майк и Джуди тестируют на собственных внуках и правнуках. Их у пары 19. По словам Джуди, они смотрят, как внуки и правнуки обращаются с игрушками. Если дети бросили игрушку и у нее что-то сломалось, это означает, что следует улучшить крепление.
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На Рождество игрушки раздадут
Супруги живут возле Лос-Анджелеса. Игрушки они дают детским садикам, пунктам бесплатного распределения продовольствия, благотворительным организациям.
По словам директора одной из организаций Скотта Вольфа, пара в течение нескольких лет направляет им на Рождество свои игрушки. В этом году их традиционно подарят на Рождество детям из семейного приюта.
Деньги за игрушки супруги брать не хотят. Более того – они доставляют их за свой счет. Дочь пары рассказала, что в течение года они потратили 19 тысяч долларов (примерно 530 тысяч гривен). Большинство денег вкладывают именно в игрушки.
Игрушки, которые изготавливают американские пенсионеры / Фото Courtesy Sierra Sullivan
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