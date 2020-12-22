Пара зі США на пенсії вступила у деревообробний гурток. Цьогоріч Майк та Джуді Салліван виготовили 1 400 іграшок із дерева, аби безкоштовно передати дітям їх на Різдво.

З чого почалося захоплення пенсіонерів

У деревообробному гуртку пара займається вже 7 років. Про це повідомляє CNN.

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Там вони виготовляють дитячі іграшки. Їхнє захоплення спершу було хобі, однак згодом перетворилося на місію. У майстерні 72-річний Майк та 71-річна Джуді проводять по 8 – 10 годин майже щодня.

Це так весело. Здається, що в майстерні все відбувається так, як треба,

– зазначає Майк.

Він купує свердла, пилки, інші матеріали, а тоді вирізає та шліфує іграшки.

Його дружина відповідає за якість та декор виробів. "Я проводжу руками по всіх іграшках і відчуваю, що десь колесо провисло, а десь скалка", – пояснює Джуді.

Що виготовляє пара

Поїзди, автівки, вантажівки, слоників, качок на мотузці, різноманітні пазли тощо.

Свої іграшки Майк і Джуді тестують на власних онуках та правнуках. Їх у пари 19. За словами Джуді, вони дивляться, як онуки та правнуки поводяться з іграшками. Якщо діти кинули іграшку й у неї щось зламалося, це означає, що слід зробити краще кріплення.

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На Різдво іграшки роздадуть

Подружжя живе біля Лос-Анджелеса. Іграшки вони дають дитячим садочкам, пунктам безкоштовного розподілу продовольства, благодійним організаціям.

За словами директора однієї з організацій Скотта Вольфа, пара впродовж декількох років надсилає їм на Різдво свої іграшки. Цьогоріч їх традиційно подарують на Різдво дітям із сімейного притулку.

Гроші за іграшки подружжя брати не хоче. Ба більше – вони доставляють їх власним коштом. Дочка пари розповіла, що протягом року вони витратили 19 тисяч доларів (приблизно 530 тисяч гривень). Більшість грошей вкладають саме в іграшки.



Іграшки, які виготовляють американські пенсіонери / Фото Courtesy Sierra Sullivan