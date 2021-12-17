В ордере говорится, что сейчас необходимо получить сообщения, данные о звонках, фотографии и видео, связанные со съемками вестерна "Ржавчина". Эта информация может быть полезной для следствия.
Заметьте Родители Галины Хатчинс не обвиняют Алека Болдуина в смерти дочери
В частности, ищут удаленный контент.
Болдуину снится гибель Хатчинс
Актер признался, что не понимает, как пистолет мог выстрелить. Болдуин подчеркивает: он не нажимал на спусковой крючок реквизитного пистолета. Это заявление подтвердил ассистент режиссера "Иржи".
Болдуин рассказал, что гибель оператора ему снится. Также актер понятия не имеет, как теперь сложится его карьера.
Трагедия с Болдуином и Хатчинс: главное
- Трагедия произошла на съемочной площадке фильма "Ржавчина" 22 октября 2021 года.
- По предварительным данным, американский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.
- Родные оператора не обвиняют Болдуина в ее смерти. Они убеждены: трагедия произошла из-за халатности членов команды, которые передали кинозвезде заряженный револьвер.
- После ранения Хатчинс была в сознании. По данным СМИ, ее последними словами было "это не хорошо, это совсем не хорошо".
- Женщину на вертолете доставили в больницу в Санта-Фе. Однако спасти Хатчинс не удалось.
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