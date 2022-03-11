Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, передает 24 канал.

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Она отметила, что Штаты не планируют напрямую привлекать своих военных к войне против России. И, по ее словам, даже применение Россией химического оружия в Украине не является "красной линией" для США.

Псаки отметила, что Штаты и без того непосредственно вовлечены в войну:

они оказывают вооруженную поддержку, которая стоит несколько миллиардов долларов,

а также гуманитарную помощь Украине.

Решение президента США, что он не будет посылать американских военных в Украину для войны с российской армией, не изменилось,

– передала Джен Псаки.

Чего боится США

Представительница Белого дома сказала, что вовлечение американской армии в российско-украинскую войну грозит серьезной эскалацией на уровне всего Североатлантического альянса и, соответственно, всего мира.

Псаки добавила, что у американской разведки есть четкие данные по разработке Россией собственных образцов биологического и химического оружия. Однако нет никаких доказательств или признаков того, что украинская власть когда-то пыталась разрабатывать биологическое или химическое оружие.

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Напротив, по ее словам, власти США обеспокоены, что российские оккупанты могут применить химическое оружие в войне против Украины, создав определенную провокацию как повод для ее применения. Поэтому она отметила, что Россия умышленно безосновательно обвиняет Украину в разработке биологического оружия, чтобы попытаться избежать ответственности за свои военные преступления по использованию запрещенного оружия.

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