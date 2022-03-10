Несмотря на ожидания России, президент Украины Владимир Зеленский остался на Банковой и координирует защиту нашего государства. В планы врага входила ликвидация главы государства, но это его не испугало.
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"Они плохо обо мне думали"
В начале войны США предлагали украинскому президенту эвакуацию в Вашингтон, но он отказался и остался в Киеве.
Они плохо обо мне думали, но я это простил. Я – со своим народом,
– сказал он немецкой газете "Die Zeit".
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