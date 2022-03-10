Попри сподівання Росії, президент України Володимир Зеленський залишився на Банковій та координує захист нашої держави. У плани ворога входила ліквідація глави держави, але це його не злякало.

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"Вони погано про мене думали"

На початку війни США пропонували українському президенту евакуацію у Вашингтон, але він відмовився та залишився у Києві.

Вони погано про мене думали, але я це пробачив. Я – зі своїм народом,

– сказав він німецькій газеті "Die Zeit".

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