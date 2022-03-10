Про це увечері 10 березня розповів Міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє 24 канал.

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Попри те, що поставки зброї наразі не коментуються, Резніков все ж запевнив, що до нас рухається кілька нових партій допомоги від міжнародних партнерів.

Я не коментуватиму поставки зброї. Можу сказати, що до України рухаються десятки тисяч шоломів та бронежилетів, медикаменти, інші важливі речі,

– зазначив він.

Крім того, Міністр оборони наголосив, що він знає про усі потреби Збройних Сил.

Я на постійному контакті з командуванням Збройних Сил. У нашої армії достатньо палива. Але ми все одно формуємо додаткові резерви, укріплюємося по усім можливих напрямках. Розміщуємо додаткові замовлення у наших виробників,

– підсумував Резніков.

Дивіться звернення Резнікова за 10 березня – Відео 24 канал

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