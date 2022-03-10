Об этом вечером 10 марта сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает 24 канал.
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Несмотря на то, что поставки оружия не комментируются, Резников все же заверил, что к нам движется несколько новых партий помощи от международных партнеров.
Я не буду комментировать поставки оружия. Могу сказать, что в Украину двигаются десятки тысяч шлемов и бронежилетов, медикаменты, другие важные вещи,
– отметил он.
Кроме того, Министр обороны подчеркнул, что он знает все нужды Вооруженных Сил.
Я на постоянном контакте с командованием Вооруженных Сил. В нашей армии достаточно топлива. Но мы все равно формируем дополнительные резервы, укрепляемся по всем возможным направлениям. Размещаем дополнительные заказы у наших производителей,
– подытожил Резников.
Смотрите обращение Резникова за 10 марта – Видео 24 канал
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