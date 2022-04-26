Это впервые американские дипломаты вернулись в Украину во время полномасштабной войны с Россией. Посольство США подтвердило эту информацию в комментарии 24 канала.

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Подробности о визите дипломатов во Львов

Дипломаты прибыли в Украину из Польши и отправились во Львов с однодневной поездкой.

Визит состоялся после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Киев и сообщил Владимиру Зеленскому, что США начнет отправлять в Украину дипломатов уже на этой неделе.

Издание CNN уточняет, ведомство планирует постоянно пересматривать ситуацию с безопасностью во время однодневных поездок дипломатов во Львов.

Напомним, что 22 февраля, когда планы Путина стали очевидны, американские дипломаты решили продолжить работу в Украине. Тогда они заявили, что днем будут работать во Львове, но будут ночевать в Польше.

Впрочем, после полномасштабного вторжения России в Украину посольство США отважилось на это только 26 апреля.

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