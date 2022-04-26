Це вперше американські дипломати повернулись в Україну за час повномасштабної війни з Росією. Посольство США підтвердило цю інформацію у коментарі 24 каналу.

До теми У Пентагоні відреагували на провокації у Придністров'ї

Подробиці про візит дипломатів до Львова

Дипломати прибули до України з Польщі та вирушили до Львова з одноденною поїздкою.

Візит відбувся після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Київ і повідомив Володимиру Зеленському, що США почне відправляти до України дипломатів вже з цього тижня.

Видання CNN уточнює, відомство планує постійно переглядати ситуацію із безпекою під час одноденних поїздок дипломатів до Львова.

Нагадаємо, що 22 лютого, коли плани Путіна стали очевидними, американські дипломати вирішили продовжити роботу в Україні. Тоді вони заявили, що вдень працюватимуть у Львові, але ночуватимуть в Польщі.

Втім, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну посольство США наважилось на це лише 26 квітня.

Варто знати – чим важлива для України зустріч на базі "Рамштайн": дивіться відео