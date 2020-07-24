Американские истребители приблизились к пассажирскому самолету авиакомпании Mahan Airlines. Иранское судно выполняло рейс из Тегерана в Бейрут.

Після повітряних маневрів у небі над Сирією літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Тегерана. Про це повідомив портал Tasnim.

Важливо У МЗС підтвердили дату переговорів з делегацією Ірану щодо збитого літака МАУ, – ЗМІ

Що відомо про перехоплення пасажирського літака

Винищувачі США перехопили пасажирський літак Ірану. Через повітряні маневри постраждало кілька пасажирів на борту. Згодом літак здійснив екстрену посадку. Як повідомив командир екіпажу іранського лайнера, пасажирський борт перехопили винищувачі F-15, що є на озброєнні США.

Прессекретар МЗС Ірану Аббас Мусаві заявив, що у разі, якщо з іранським літаком щось станеться, американські ВПС повністю понесуть відповідальність за це.

​Актуально Чорні скриньки збитого в Ірані літака МАУ у Франції успішно розшифрували

Позиція США

У Військово-повітряних силах США заявили, що провели стандартний візуальний огляд пасажирського авіалайнера.

Пізніше Центральне командування Збройних сил США повідомило, що американські винищувачі F-15 супроводжували іранський пасажирський літак на безпечній дистанції.

Проведено стандартний візуальний огляд пасажирського авіалайнера Mahan Air на безпечній відстані приблизно 1000 метрів,

– заявило командування.

Зауважимо, що раніше Європейське агентство з авіаційної безпеки опублікувало попередження про небезпеку польотів у повітряному просторі Ірану.