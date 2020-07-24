Черные ящики сбитого в Иране самолета МАУ во Франции успешно расшифровали
Обработку обоих бортовых самописцев сбитого над Тегераном 8 января 2020 самолета МАУ завершили во Франции. На это ушло четверо суток кропотливой работы, но она имела успешный результат: удалось изъять все записи и параметры, несмотря на серьезные повреждения черных ящиков.
Черные ящики сбитого самолета в Иране расшифровали
О факте завершения расшифровки черных ящиков сбитого в Иране самолета сообщили в твиттере Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA).
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В BEA говорят, что анализ бортовых самописцев завершен успешно после четырех суток слаженной и кропотливой работы.
Впоследствии заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал "Общественному радио", что "все данные из двух самописцев считаны и расшифрованы". Речь идет о записях разговоров и всех зафиксированных технических параметрах полета.
Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения самописцев. Техническое расследование началось сразу после катастрофы. Расшифровка – один из его этапов,
– добавил Енин.
Однако сколько продлится техническое расследование – спрогнозировать невозможно.
Сбитый самолет МАУ в Иране: коротко о трагедии
- Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ в Иране военные сбили ракетами в ночь на 8 января 2020 года.
- 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.
- Иран сначала называл причиной катастрофы технические проблемы, а затем – "человеческую ошибку".
Авиакатастрофа МАУ в Иране: что следует знать / Инфографика 24 канала