Обработку обоих бортовых самописцев сбитого над Тегераном 8 января 2020 самолета МАУ завершили во Франции. На это ушло четверо суток кропотливой работы, но она имела успешный результат: удалось изъять все записи и параметры, несмотря на серьезные повреждения черных ящиков.

Черные ящики сбитого самолета в Иране расшифровали

О факте завершения расшифровки черных ящиков сбитого в Иране самолета сообщили в твиттере Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации ( BEA) .

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В BEA говорят, что анализ бортовых самописцев завершен успешно после четырех суток слаженной и кропотливой работы.

Впоследствии заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал " Общественному радио ", что "все данные из двух самописцев считаны и расшифрованы". Речь идет о записях разговоров и всех зафиксированных технических параметрах полета.

Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения самописцев. Техническое расследование началось сразу после катастрофы. Расшифровка – один из его этапов,

– добавил Енин.

Однако сколько продлится техническое расследование – спрогнозировать невозможно.

Иран, напомним, передал Франции черные ящики сбитого самолета МАУ рейса PS752, летевшего из Тегерана в Киев. 19 июля французские специалисты самописцы получили.

Сбитый самолет МАУ в Иране: коротко о трагедии

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ в Иране военные сбили ракетами в ночь на 8 января 2020 года.

167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Иран сначала называл причиной катастрофы технические проблемы, а затем – "человеческую ошибку".