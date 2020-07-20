Экспертам удалось скачать данные из бортовых самописцев самолета МАУ, который сбили над Тегераном в январе 2020 года. Черные ящики прибыли во Францию из Ирана 17 июля.

Скачали данные из самописца с записями разговоров пилотов

Скачали все данные о произошедшем из одного из двух черных ящиков. Об этом сообщили во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

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Именно этот самописец CVR отвечает за записи разговоров в кабине пилотов.

@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia #PS752 / CVR data - including the event itself - has been successfully downloaded by @BEA_Aero / Data transferred to Iran's AAIB / Communication on their behalf. pic.twitter.com/dr5zSFACrh — BEA ️ (@BEA_Aero) July 20, 2020

Отметим, что на французскую территорию "черные ящики" прибыли 17 июля. 20 июля их передали Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

Обратите внимание! Передачу самописцев Франции поздравил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что украинские эксперты из Нацбюро расследования авиакатастроф также участвуют в процессе расшифровки.

Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное

Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 года сразу после вылета судна из аэропорта Тегерана.

Пассажирский самолет сбили ракетами, выпущенными иранскими военными.

В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.

По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.

Недавно в Иране заявили, что трагедия могла произойти из-за ошибки системы ПВО. Самолет распознали, как объект, который движется к Тегерану, а не наоборот.



Авиакатастрофа самолета МАУ / Инфографика 24 канала