Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: во Франции скачали данные из черных ящиков
Экспертам удалось скачать данные из бортовых самописцев самолета МАУ, который сбили над Тегераном в январе 2020 года. Черные ящики прибыли во Францию из Ирана 17 июля.
Скачали данные из самописца с записями разговоров пилотов
Скачали все данные о произошедшем из одного из двух черных ящиков. Об этом сообщили во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.
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Именно этот самописец CVR отвечает за записи разговоров в кабине пилотов.
Отметим, что на французскую территорию "черные ящики" прибыли 17 июля. 20 июля их передали Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.
Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное
- Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 года сразу после вылета судна из аэропорта Тегерана.
- Пассажирский самолет сбили ракетами, выпущенными иранскими военными.
- В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.
- Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.
- По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.
- Недавно в Иране заявили, что трагедия могла произойти из-за ошибки системы ПВО. Самолет распознали, как объект, который движется к Тегерану, а не наоборот.