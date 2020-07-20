Експертам вдалось завантажити дані з бортових самописців з літака МАУ, який збили над Тегераном у січні 2020 року. Чорні скриньки прибули до Франції з Ірану 17 липня.

Завантажили дані з самописця з записами розмов пілотів

Завантажили усі дані про подію з однієї з двох чорних скриньок. Про це повідомили у французькому Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації.

До теми Через понад пів року після катастрофи МАУ в Європі заявили що літати над Іраном небезпечно

Саме цей самописець CVR відповідає за записи розмов у кабіні пілотів.

@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia #PS752 / CVR data - including the event itself - has been successfully downloaded by @BEA_Aero / Data transferred to Iran's AAIB / Communication on their behalf. pic.twitter.com/dr5zSFACrh — BEA ️ (@BEA_Aero) July 20, 2020

Зазначимо, що на французьку територію чорні скриньки прибули 17 липня. 20 липня їх передали Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації.

Зверніть увагу! Передачу самописців Франції привітав президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що українські експерти з Нацбюро розслідування авіакатастроф також беруть участь у процесі розшифровки.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне

Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 одразу після вильоту судна з аеропорту Тегерана.

Пасажирський літак збили ракетами, випущеними іранськими військовими.

У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.

У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.

Нещодавно в Ірані заявили, що трагедія могла статись через помилку системи ППО. Літак розпізнали, як об'єкт, що рухається до Тегерану, а не навпаки.



Авіакатастрофа літака МАУ / Інфографіка 24 каналу