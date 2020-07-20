Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: у Франції завантажили дані з чорних скриньок
Експертам вдалось завантажити дані з бортових самописців з літака МАУ, який збили над Тегераном у січні 2020 року. Чорні скриньки прибули до Франції з Ірану 17 липня.
Завантажили дані з самописця з записами розмов пілотів
Завантажили усі дані про подію з однієї з двох чорних скриньок. Про це повідомили у французькому Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації.
До теми Через понад пів року після катастрофи МАУ в Європі заявили що літати над Іраном небезпечно
Саме цей самописець CVR відповідає за записи розмов у кабіні пілотів.
Зазначимо, що на французьку територію чорні скриньки прибули 17 липня. 20 липня їх передали Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації.
Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне
- Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 одразу після вильоту судна з аеропорту Тегерана.
- Пасажирський літак збили ракетами, випущеними іранськими військовими.
- У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.
- Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.
- У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.
- Нещодавно в Ірані заявили, що трагедія могла статись через помилку системи ППО. Літак розпізнали, як об'єкт, що рухається до Тегерану, а не навпаки.