Європейське агентство з авіаційної безпеки випустило попередження про небезпеку здійснення польотів в повітряному просторі Ірану. Там наголошують: в Ірані існує ймовірність прийняття цивільного літака за ворожий, що може спричинити за собою активізацію засобів протиповітряної оборони.

Відповідна інформація була опублікована на сайті агентства. Зазначена рекомендація чинна до 16 січня 2021 року.

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У зв’язку з проблемами із забезпеченням безпеки і поганою взаємодією між цивільною авіаційною владою і командирами військових операцій існує ризик неправильного розпізнавання цивільного повітряного судна в Ірані,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що Європейське агентство з авіаційної безпеки випустило таке попередження на тлі публікації 11 липня додаткової доповіді Організації цивільної авіації Ірану, присвяченої розслідуванню аварії МАУ в околицях Тегерана.

У доповіді, зокрема, йшлося про те, що комплекс ППО, який збив помилково український літак, був неправильно налаштований.

Через неправильні налаштування система начебто помилково розпізнала лайнер як об’єкт, що рухається з південно-західного напрямку в бік Тегерана. При цьому насправді літак вилітав з іранської столиці, а не наближався до неї.

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