Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не погоджується з Іраном щодо того, буцімто український літак поблизу Тегерана збили внаслідок людської помилки. На думку Кулеби, поки рано про це стверджувати.

Україна має достатньо інформації, яка може свідчити про інші причини авіакатастрофи літака, розповів міністр закордонних справ під час свого брифінгу. Про це пише 24 канал.

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Стверджувати, що це була людська помилка, зарано. Ми маємо багато об'єктивних відповідей і запитань. Україна не може погодитись з тим, що літак був збитий внаслідок людської помилки,

– наголосив Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що наступний етап розслідування авіакатастрофи – це розшифрування чорних скриньок, яке має відбутися наступного тижня у Франції. Участь у зчитування візьмуть експерти зі США, Канади, Франції Великої Британії й України.

Міністр наголосив, що причини авіакатастрофи українського літака мають встановлюватися у межах кримінального розслідування разом зі встановленням усіх фактів події.

"Збиття цивільного літака в будь-якому разі є протиправним діянням. Іран буде відповідати за міжнародним правом через такі дії. МЗС України повністю готове до юридичної тяганини і юридичної боротьби", – запевнив міністр.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне

Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 при вильоті з аеропорту Тегерана.

Пасажирський літак збили ракетами, випущеними іранськими військовими.

У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.

У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу