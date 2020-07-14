Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не соглашается с Ираном относительно того, что украинский самолет вблизи Тегерана сбили вследствие человеческой ошибки. По мнению Кулебы, пока рано об этом утверждать.

Украина имеет достаточно информации, которая может свидетельствовать о других причинах авиакатастрофы самолета, рассказал министр иностранных дел во время своего брифинга. Об этом пишет 24 канал.

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Утверждать, что это была человеческая ошибка, рано. У нас много объективных ответов и вопросов. Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки,

– отметил Дмирий Кулеба.

Он отметил, что следующий этап расследования авиакатастрофы – это расшифровка черных ящиков, которая должна состояться на следующей неделе во Франции. Участие в считывания примут эксперты из США, Канады, Франции, Великобритании и Украины.

Министр отметил, что причины авиакатастрофы украинского самолета должны устанавливаться в рамках уголовного расследования вместе с установлением всех фактов происшествия.

"Сбитие гражданского самолета в любом случае является противоправным деянием. Иран будет отвечать по международному праву из-за таких действий. МИД Украины полностью готов к юридической волоките и юридической борьбе", – заверил министр.

Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное

Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 при вылете из аэропорта Тегерана.

Пассажирский самолет сбили ракетами, выпущенными иранскими военными.

В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.

По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала