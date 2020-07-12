Авиакатастрофа самолета МАУ: в Иране заявили о погрешности системы ПВО
В Иране заявили, что украинский самолет могли сбить из-за ошибки в работе комплекса ПВО. Самолет распознали, как объект, который движется к Тегерану, а не наоборот.
Комплекс ППО переміщали і порушили налаштування
Іранці кажуть, що це сталось через те, що комплекс ППО переміщали і порушили його налаштування. Про це мовиться в доповіді Організації цивільної авіації Ірану.
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Також, заявили у Тегерані, між комплексом протиповітряної оборони та координаційним центром не було обміну інформацією. Саме тому оператор визначив літак як ворожу ціль і запустив спочатку одну, а потім й другу ракету.
Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне
- Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 при вильоті з аеропорту Тегерана.
- Пасажирський літак збили ракетами, випущеними іранськими військовими.
- У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.
- Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.
- У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.
Коротко про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу