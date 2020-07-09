Украина неоднократно предлагала даты переговоров, Иран их не принимает, – МИД
С начала 2020 года Украина неоднократно предлагала Ирану дату переговоров относительно сбитого вблизи Тегерана украинского самолета. В МИД заявляют, что иранская сторона каждый раз отказывается от предложений или же игнорирует их. Хотя накануне там заявили, что готовы к диалогу.
МИД о заявлениях Ирана
Заявление иранской стороны об ожиданиях от Украины предложения даты переговоров. прокомментировал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, пишет "Радио Свобода".
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Последний раз мы предложили четыре возможные даты переговоров в июле 2020 года,
– рассказал Енин.
По его словам, Иран не ответил на очередное письменное обращение о переговорах. Там только устно прокомментировали, что определенные даты – неприемлемы.
Енин уточнил, что иранской стороне предлагали провести переговоры в Киеве 8 – 9 июля, или 15 – 16 июля.
"Я хотел бы призвать Иран наконец к диалогу и определению конкретных дат переговоров, которые уже неоднократно предлагала Украина", – подчеркнул заместитель министра.
Что этому предшествовало
- Накануне Иран заявил через Министерство иностранных дел Исламской Республики, что готов к двусторонним переговорам с Украиной.
- Соответственно ждет конкретную дату от Украины.
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Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное
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