С начала 2020 года Украина неоднократно предлагала Ирану дату переговоров относительно сбитого вблизи Тегерана украинского самолета. В МИД заявляют, что иранская сторона каждый раз отказывается от предложений или же игнорирует их. Хотя накануне там заявили, что готовы к диалогу.

МИД о заявлениях Ирана

Заявление иранской стороны об ожиданиях от Украины предложения даты переговоров. прокомментировал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, пишет "Радио Свобода".

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Последний раз мы предложили четыре возможные даты переговоров в июле 2020 года,

– рассказал Енин.

По его словам, Иран не ответил на очередное письменное обращение о переговорах. Там только устно прокомментировали, что определенные даты – неприемлемы.

Енин уточнил, что иранской стороне предлагали провести переговоры в Киеве 8 – 9 июля, или 15 – 16 июля.

"Я хотел бы призвать Иран наконец к диалогу и определению конкретных дат переговоров, которые уже неоднократно предлагала Украина", – подчеркнул заместитель министра.

Что этому предшествовало

Накануне Иран заявил через Министерство иностранных дел Исламской Республики, что готов к двусторонним переговорам с Украиной.

заявил через Министерство иностранных дел Исламской Республики, что Соответственно ждет конкретную дату от Украины.

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Обратите внимание! 2 июля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция подписали Меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве на переговорах о выплате компенсаций Ираном. Украина является представителем, который будет вести переговоры с Ираном от имени группы.

Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное

Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 при вылете из аэропорта Тегерана.

при вылете из аэропорта Тегерана. Пассажирский самолет сбили ракетой , выпущенной иранскими военными.

, выпущенной иранскими военными. В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров. Украина требует от Ирана объективного расследования , а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.

, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании. По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.



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