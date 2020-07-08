Иран готов уже с 20 июля начать переговоры с Украиной по сбитому самолету МАУ
Иранская сторона заявила через Министерство иностранных дел Исламской Республики о готовности начать двусторонние переговоры с Украиной. Дипломаты опровергают информацию о якобы неготовности и ожидают назначения конкретной даты.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление посольства Ирана в Украине
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Что говорит иранская сторона
Иранская сторона заявила через Министерство иностранных дел Ирана посольству Украины в этом государстве, что ждет дату, которую должна предложить украинская сторона.
Дипломаты заявляют: иранская сторона никоим образом не оставила без ответов ноты украинской стороны, и эти ответы были предоставлены официальными нотами или во время официальных встреч.
Исламская Республика Иран всегда заявляла о своей готовности к переговорам с украинской стороной, руководствуясь действующими нормами международного права. И полные, исчерпывающие тексты, в этом были представлены украинской стороне в течение прошлых месяцев, однако до сих пор это осталось без ответа,
– отметили в посольстве.
Что этому предшествовало
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью "BBC – Украина" заявил, что Иран не готов принять предложение Украины о переговорах по компенсации. "Буквально сегодня (7 июля – 24 канал) мы получили коммуникацию с Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева о переговорах", – сказал Енин в интервью "BBC Украина", опубликованном в среду.
Енин рассказал, что как только Иран заявил о готовности обсудить этот вопрос, МИД Украины сразу отправило ноту с предложением начать эти переговоры.
Однако в ответ приходил отказ. 7 июля Иран в очередной раз отказался от переговоров. Именно поэтому, по его словам, пока рано говорить о каких-то суммах компенсации.
Катастрофа самолета МАУ в Иране: коротко
- Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 года при вылете из аэропорта Тегерана.
- Пассажирский самолет сбили ракетой, выпущенной иранскими военными.
- В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.
- Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.
- По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.
Главное о катастрофе МАУ в Иране / Инфоргафика 24 канала