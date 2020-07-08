Иранская сторона заявила через Министерство иностранных дел Исламской Республики о готовности начать двусторонние переговоры с Украиной. Дипломаты опровергают информацию о якобы неготовности и ожидают назначения конкретной даты.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление посольства Ирана в Украине

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Что говорит иранская сторона

Иранская сторона заявила через Министерство иностранных дел Ирана посольству Украины в этом государстве, что ждет дату, которую должна предложить украинская сторона.

Дипломаты заявляют: иранская сторона никоим образом не оставила без ответов ноты украинской стороны, и эти ответы были предоставлены официальными нотами или во время официальных встреч.

Исламская Республика Иран всегда заявляла о своей готовности к переговорам с украинской стороной, руководствуясь действующими нормами международного права. И полные, исчерпывающие тексты, в этом были представлены украинской стороне в течение прошлых месяцев, однако до сих пор это осталось без ответа,

– отметили в посольстве.

Что этому предшествовало

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью "BBC – Украина" заявил, что Иран не готов принять предложение Украины о переговорах по компенсации. "Буквально сегодня (7 июля – 24 канал) мы получили коммуникацию с Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева о переговорах", – сказал Енин в интервью "BBC Украина", опубликованном в среду.

Енин рассказал, что как только Иран заявил о готовности обсудить этот вопрос, МИД Украины сразу отправило ноту с предложением начать эти переговоры.

Однако в ответ приходил отказ. 7 июля Иран в очередной раз отказался от переговоров. Именно поэтому, по его словам, пока рано говорить о каких-то суммах компенсации.

Катастрофа самолета МАУ в Иране: коротко

Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 года при вылете из аэропорта Тегерана.

Пассажирский самолет сбили ракетой, выпущенной иранскими военными.

В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.

По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.

Главное о катастрофе МАУ в Иране / Инфоргафика 24 канала