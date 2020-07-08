Іран готовий вже з 20 липня розпочати переговори з Україною щодо збитого літака МАУ
Іранська сторона заявила через Міністерство закордонних справ Ісламської Республіки про готовність почати двосторонні переговори з Україною. Дипломати спростовують інформацію про начебто неготовність та очікують на призначення конкретної дати.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву посольства Ірану в Україні
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Що каже іранська сторона
Іранська сторона заявила через Міністерство закордонних справ Ірану посольству України в цій державі, що чекає на дату, яку має запропонувати українська сторона.
Дипломати заявляють: іранська сторона жодним чином не залишила без відповідей ноти української сторони, і ці відповіді були надані офіційними нотами, або під час офіційних зустрічей.
Ісламська Республіка Іран завжди заявляла про свою готовність до переговорів з українською стороною, керуючись чинними нормами міжнародного права. І повні, вичерпні тексти, щодо цього були представлені українській стороні протягом минулих місяців, однак досі це залишилося без відповіді,
– відзначили в посольстві.
Що цьому передувало
Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю "BBC – Україна" заявив, що Іран не готовий прийняти пропозицію України про переговори щодо компенсації. "Буквально сьогодні (7 липня – 24 канал) ми отримали комунікацію з Тегерана про те, що іранська сторона не готова прийняти пропозицію Києва про переговори", – сказав Енин в інтерв'ю "BBC Україна", опублікованому в середу.
Єнін розповів, що як тільки Іран заявив про готовність обговорити це питання, МЗС України одразу відправило ноту з пропозицією почати ці переговори.
Однак у відповідь приходила відмова. 7 липня Іран вчергове відмовився від переговорів. Саме тому, за його словами, поки що рано говорити про якісь суми компенсації.
Катастрофа літака МАУ в Ірані: коротко
- Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 при вильоті з аеропорту Тегерана.
- Пасажирський літак збили ракетою, випущеною іранськими військовими.
- У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.
- Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.
- У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.