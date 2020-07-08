Іранська сторона заявила через Міністерство закордонних справ Ісламської Республіки про готовність почати двосторонні переговори з Україною. Дипломати спростовують інформацію про начебто неготовність та очікують на призначення конкретної дати.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву посольства Ірану в Україні

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Що каже іранська сторона

Іранська сторона заявила через Міністерство закордонних справ Ірану посольству України в цій державі, що чекає на дату, яку має запропонувати українська сторона.

Дипломати заявляють: іранська сторона жодним чином не залишила без відповідей ноти української сторони, і ці відповіді були надані офіційними нотами, або під час офіційних зустрічей.

Ісламська Республіка Іран завжди заявляла про свою готовність до переговорів з українською стороною, керуючись чинними нормами міжнародного права. І повні, вичерпні тексти, щодо цього були представлені українській стороні протягом минулих місяців, однак досі це залишилося без відповіді,

– відзначили в посольстві.

Що цьому передувало

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю "BBC – Україна" заявив, що Іран не готовий прийняти пропозицію України про переговори щодо компенсації. "Буквально сьогодні (7 липня – 24 канал) ми отримали комунікацію з Тегерана про те, що іранська сторона не готова прийняти пропозицію Києва про переговори", – сказав Енин в інтерв'ю "BBC Україна", опублікованому в середу.

Єнін розповів, що як тільки Іран заявив про готовність обговорити це питання, МЗС України одразу відправило ноту з пропозицією почати ці переговори.

Однак у відповідь приходила відмова. 7 липня Іран вчергове відмовився від переговорів. Саме тому, за його словами, поки що рано говорити про якісь суми компенсації.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: коротко

Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 при вильоті з аеропорту Тегерана.

Пасажирський літак збили ракетою, випущеною іранськими військовими.

У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.

У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.



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