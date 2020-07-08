Іран не йде на переговори з Україною щодо компенсацій родичам авіакатастрофи літака МАУ, – МЗС
Українська сторона ніяк не може розпочати переговори з Іраном щодо компенсації родичам загиблих пасажирів літака авіакомпанії МАУ, який збили в небі над Тегераном. В Ірані у всякий спосіб ігнорують це питання.
Про проблеми в переговорах з Іраном розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в інтерв'ю BBC News Україна. За його словами, попри заяви офіційного Тегерану про готовність виплатити компенсацію родинам загиблих, переговори між Україною та Іраном так і не розпочалися.
До слова Скільки часу знадобиться для розшифровки "чорних скриньок" збитого літака МАУ над Іраном
Єнін розповів, що як тільки Іран заявив про готовність обговорити це питання, МЗС України одразу відправило ноту з пропозицією почати ці переговори. Однак у відповідь приходила відмова. 7 липня Іран вчергове відмовився від переговорів. Саме тому, за його словами, поки що рано говорити про якісь суми компенсації.
"Річ у тім, що визначення суми є результатом дуже комплексної експертизи, до уваги беруться абсолютно всі обставини справи", – відзначив дипломат.
Відтак поки все залежить від політичної волі іранської сторони.
Чи звернеться Україна до Міжнародного суду ООН
Серед ймовірних варіантів, якщо Іран не погодиться виплатити компенсацію родичам загиблих, є позов до Міжнародного суду ООН. Однак поки що цей варіант в МЗС не розглядають, запевнив Єнін.
"На сьогоднішній момент звернення до міжнародного суду ООН не розглядається. Є відповідний алгоритм і звернення до суду є крайнім засобом захисту наших інтересів. Я дуже хотів би вірити, що ми досягнемо результатів у позасудовому порядку з іранською стороною", – сказав дипломат.
Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне
- Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 під час вильоту з аеропорту Тегерана.
- Пасажирський літак збили ракетою, випущеною іранськими військовими.
- У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.
- Спершу Іран намагався приховати свою вину у збитті пасажирського літака. Він заперечував свою провину, висуваючи версії про поломки літака або помилку екіпажу.
- Однак невдовзі були опубліковані дані, які свідчили про те, що літак збили ракетою, випущеною іранськими військовими. У той час в країні були напружені відносини зі США – іранці обстріляли американські військові бази в Іраку, і очікували на зворотній вогонь.
- Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.
- Іран всіляко затягує розслідування справи. "Чорні скриньки" поки не були передані на дослідження. Рішення про це постійно переносилося. Бортові самописці мають доставити до Франції 20 липня.
- У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.
Коротко про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу