Українська сторона ніяк не може розпочати переговори з Іраном щодо компенсації родичам загиблих пасажирів літака авіакомпанії МАУ, який збили в небі над Тегераном. В Ірані у всякий спосіб ігнорують це питання.

Про проблеми в переговорах з Іраном розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в інтерв'ю BBC News Україна. За його словами, попри заяви офіційного Тегерану про готовність виплатити компенсацію родинам загиблих, переговори між Україною та Іраном так і не розпочалися.

До слова Скільки часу знадобиться для розшифровки "чорних скриньок" збитого літака МАУ над Іраном

Єнін розповів, що як тільки Іран заявив про готовність обговорити це питання, МЗС України одразу відправило ноту з пропозицією почати ці переговори. Однак у відповідь приходила відмова. 7 липня Іран вчергове відмовився від переговорів. Саме тому, за його словами, поки що рано говорити про якісь суми компенсації.

"Річ у тім, що визначення суми є результатом дуже комплексної експертизи, до уваги беруться абсолютно всі обставини справи", – відзначив дипломат.

Відтак поки все залежить від політичної волі іранської сторони.

Чи звернеться Україна до Міжнародного суду ООН

Серед ймовірних варіантів, якщо Іран не погодиться виплатити компенсацію родичам загиблих, є позов до Міжнародного суду ООН. Однак поки що цей варіант в МЗС не розглядають, запевнив Єнін.

"На сьогоднішній момент звернення до міжнародного суду ООН не розглядається. Є відповідний алгоритм і звернення до суду є крайнім засобом захисту наших інтересів. Я дуже хотів би вірити, що ми досягнемо результатів у позасудовому порядку з іранською стороною", – сказав дипломат.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне

Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 під час вильоту з аеропорту Тегерана.

Пасажирський літак збили ракетою, випущеною іранськими військовими.

У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

Спершу Іран намагався приховати свою вину у збитті пасажирського літака. Він заперечував свою провину, висуваючи версії про поломки літака або помилку екіпажу.

Однак невдовзі були опубліковані дані, які свідчили про те, що літак збили ракетою, випущеною іранськими військовими. У той час в країні були напружені відносини зі США – іранці обстріляли американські військові бази в Іраку, і очікували на зворотній вогонь.

Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.

Іран всіляко затягує розслідування справи. "Чорні скриньки" поки не були передані на дослідження. Рішення про це постійно переносилося. Бортові самописці мають доставити до Франції 20 липня.

У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.



Коротко про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

