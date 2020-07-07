Іран погодився передати Франції "чорні скриньки" з літака МАУ, який було збито поблизу Тегерану. До експертизи французька сторона запросила і українських експертів.

Українські представники, які братимуть участь у роботі з "чорними скриньками", працюватимуть у Франції п'ять днів – до 25 липня. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в коментарі Укрінформу.

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Водночас він припустив, що аналіз бортових самописців може бути закінчений і швидше.

Чим важливе дослідження "чорних скриньок"?

Коментуючи важливість експертизи "чорних скриньок" збитого літака МАУ, Євген Єнін зауважив, що вона дасть змогу завершити технічне розслідування авіакатастрофи поблизу Тегерану. Однак дипломат додав, що "технічне розслідування завершується підписанням протоколу".

"Безумовно, може виникнути певна пауза. Більше того, ми аналізували – на жаль, немає механізмів, передбачених Конвенцією, якими ми б могли спонукати Іран завершити технічне розслідування. Ми просто кажемо: якщо ви не завершите протягом одного року, ви зобов'язані надати проміжний звіт (щодо причин авіакатастрофи - 24 канал)", – відзначив заступник міністра.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне

Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 під час вильоту з аеропорту Тегерана.

Пасажирський літак збили ракетою, випущеною іранськими військовими.

У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

Спершу Іран намагався приховати свою вину у збитті пасажирського літака. Втім, під міжнародним тиском зізнався у скоєнні катастрофи.

Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.

У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.



Коротко про авіакатастрофу літака МАУ / Інфографіка 24 каналу

