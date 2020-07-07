Иран согласился передать Франции "черные ящики" из самолета МАУ, который был сбит вблизи Тегерана. К экспертизе французская сторона пригласила и украинских экспертов.

Украинские представители, которые будут принимать участие в работе с "черными ящиками", будут работать во Франции шесть дней – до 25 июля. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в комментарии Укринформу.

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В то же время он предположил, что анализ бортовых самописцев может быть закончен и быстрее.

Чем важно исследование "черных ящиков"?

Комментируя важность экспертизы "черных ящиков" сбитого самолета МАУ, Евгений Енин отметил, что она позволит завершить техническое расследование авиакатастрофы вблизи Тегерана. Однако дипломат добавил, что "техническое расследование завершается подписанием протокола".

"Безусловно, может возникнуть определенная пауза. Более того, мы анализировали – к сожалению, нет механизмов, предусмотренных Конвенцией, которыми мы бы могли побудить Иран завершить техническое расследование. Мы просто говорим: если вы не завершите в течение одного года, вы обязаны предоставить промежуточный отчет (относительно причин авиакатастрофы – 24 канал)", – отметил заместитель министра.

Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное

Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 во время вылета из аэропорта Тегерана.

Пассажирский самолет сбили ракетой, выпущенной иранскими военными.

В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

Сначала Иран пытался скрыть свою вину в сбитии пассажирского самолета. Впрочем, под международным давлением признался в совершении катастрофы.

Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.

По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.



Кратко об авиакатастрофе самолета МАУ / Инфографика 24 канала