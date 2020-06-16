Телефон погибшего в катастрофе МАУ пытались разблокировать иранцы: для чего
Украине вернули лишь небольшую часть личных вещей людей, погибших в катастрофе МАУ в Иране. Некоторые вещи попали в распоряжение местных. Такое отношение может свидетельствовать либо о халатности со стороны Ирана, либо о попытке руководства государства скрыть реальные причины катастрофы. В частности, телефон одного из погибших пытались разблокировать неизвестные лица.
Об этом в интервью 24 каналу рассказал партнер Ario Law Firm, адвокат Евгений Грушовец, представляющий интересы нескольких семей погибших в авиакатастрофе самолета МАУ.
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"Во время расследования таких катастроф для установления истины всегда необходимо осматривать место происшествия. То есть – место падения самолета. Представителей украинской поисково-спасательной группы туда не допустили сразу. Остатки самолета осматривали в другом месте, куда их перевезли власти Ирана", – отметил он.
Грушовец добавил: на месте катастрофы сначала вообще находились чужие люди, они спокойно себе ходили и подбирали какие-то вещи. По словам адвоката, следы катастрофы дают много ответов на вопросы. Например, исходя из того, как расположены обломки на месте аварии, можно установить, с какой скоростью падал самолет.
Из документов и вещественных доказательств, личных вещей погибших в том числе, мы можем понять, при каких обстоятельствах было совершено преступление: оно было преднамеренным, или это была какая-то небрежность. Впрочем, Иран не предоставил возможности сделать такой осмотр.
Более того, из вещей погибших Украине отдали лишь небольшую часть. Еще одна впечатляющая деталь: телефон одного из погибших в Иране пытались разблокировать.
Через несколько дней после падения поступала информация, что кто-то пытался разблокировать телефон, который принадлежал одному из погибших. Я представляю его интересы,
– сообщил Грушовец.
По его словам, этот факт говорит о том, что или гражданское население нашло технику и пыталось ею воспользоваться, или это делал кто-то другой из представителей власти.
Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное
- Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 при вылете из аэропорта Тегерана.
- Пассажирский самолет сбили ракетой, выпущенной иранскими военными.
- В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.
- Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.
- По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.