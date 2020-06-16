Почему Иран до сих пор остается опасной страной для перелетов и когда ждать ответа на вопрос кто и почему сбил самолет МАУ – в разговоре с адвокатом семей погибших в авиакатастрофе самолета МАУ.

Падение сбитого самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшего международный рейс Тегеран–Киев – трагическая история, с которой начался 2020 год. Из 176 человек, находившихся на борту самолета, выжить в катастрофе не удалось никому.

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После аварии и Президент Украины, и представители нашего Министерства иностранных дел неоднократно обещали добиться от Ирана и содействия в расследовании и привлечении виновных к ответственности, и компенсаций для семей погибших украинцев. Однако реакции на все заявления Украины со стороны Исламской Республики Иран пока нет.

Что сейчас происходит в деле самой страшной авиакатастрофы последних лет и готова ли украинская власть реально "биться" за своих граждан на международном уровне – в интервью 24 каналу рассказал партнер Ario Law Firm, адвокат Евгений Грушовец, представляющий интересы нескольких семей погибших в авиакатастрофе самолета МАУ.

Адвокат Евгений Грушовец / фото: пресс-служба Ario Law Firm

"Иран полностью игнорирует все те запросы, которые им направляются"

Украина до сих пор не может получить доступ к бортовым самописцам сбитого самолета. В конце января были заявления, что к нам приедет иранская делегация, которая привезет черные ящики и обломки самолета. С тех пор что-то пошло не так?

Очевидно, после этого изменилась концепция у Ирана. Перед карантином приезжала делегация из Ирана, изучала место, где будет проводиться расшифровка данных бортовых самописцев. Но это был какой-то политический вопрос, что-то не срослось. Соответственно, черные ящики нам никто не передал.

И уже не передадут?

Украинское государство просит, чтобы нам их передали. Но Иран не так давно заявил, что передаст их лишь третьей стороне, например – Франции. На сегодняшний день этот вопрос остается открытым.

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Что сейчас происходит в этом деле?

Сейчас идут несколько процессов. Первый – расследование комиссии, которая занимается установлением причин падения самолета. В рамках работы этой комиссии Иран как государство, на территории которого произошло падение самолета, проводит расследование. Иран пригласил в это расследование Украину как страну происхождения самолета и страну, граждане которой погибли в катастрофе.

Учитывая, что самолет упал не из-за технических неисправностей, а из-за того, что было совершено преступление – самолет сбили – параллельно идет уголовное расследование. Его проводит СБУ совместно с Офисом генерального прокурора. Это расследование должно не только установить причины падения самолета, но и установить виновных, определить степень вины каждого, если будет идти речь о нескольких людях, и решить вопросы установления наказания.

Но, к большому сожалению, по моему субъективному убеждению, Иран полностью игнорирует все те запросы, которые им направляются в рамках этого производства. Как представитель потерпевших, я не знаю, установили ли лицо, которое считается виновным в совершении преступления. Я не знаю, кто этот человек, почему состоялся запуск этих ракет, состоится ли над подозреваемым суд и какое наказание будет назначено. Все эти моменты установления истины заторможены.

От кого Вы должны получать эту информацию?

В рамках международного сотрудничества, когда один правоохранительный орган в Украине направляет запрос другому правоохранительному органу в Иране, они должны предоставлять ответы на вопросы. В частности, они должны выдать ящики, которые являются вещественным доказательством. Сообщить, какое лицо они планируют привлекать к ответственности – Иран может не выдавать своих граждан, чтобы они несли ответственность в Украине, но может сообщить, что это будет сделано в Иране.

По состоянию на сейчас Вы всю информацию получаете из СМИ?

К большому сожалению, в большей степени.

Украина как государство как-то может стимулировать процесс?

Это дело уже перешло в политически-международную плоскость. Если происходит конструктивное сотрудничество между государствами, то ответы на такие запросы получают через небольшой промежуток времени. В нашем случае прошло 5 месяцев. Насколько мне известно, конкретных ответов на поставленные вопросы Украина не получила.

По той информации, которой я владею, Украина постоянно направляет запросы по международному сотрудничеству в Иран. В том числе – о передаче бортовых самописцев. Но Иран на них ответов не дает.

"Нужно на государственном уровне доносить: полеты над Ираном – это опасно"

Можно надеяться на то, что Иран как-то изменит свою политику?

Не уверен. Мне кажется, что Украина как государство, которое должно защищать своих граждан, на международном политическом уровне не все делает, чтобы добиться ответов.

Я пока что не вижу какой-то динамики, когда, например, Украина вместе с Канадой и другими странами вынуждают Иран публично взять на себя ответственность. Я сейчас не говорю о том, что Иран признает запуск ракет. Имеется в виду ответственность, когда Иран публично и официально заявляет, что конкретно вот этот человек, условно – Иванов Иван Иванович, в силу таких-то обстоятельств осуществил запуск ракет по лайнеру. На сегодняшний день этого нет.

Что нужно было бы еще сделать?

Например, нужно доносить на государственном уровне тезис о том, что сегодня полеты над Ираном – это опасно. Если Иран не может гарантировать качество и безопасность полетов, если Иран, после того как произошла трагедия, не может открыто взять на себя ответственность за нее, Иран стоит избегать. Все же было совершено преступление, от которого погибло много людей.

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Сегодня я бы не сел в авиалайнер, который будет лететь над территорией Ирана, или который принадлежит иранской авиакомпании, потому что безопасность полетов эта страна никоим образом обеспечить не может. Открытым также остается вопрос: сделал ли Иран выводы из этой трагедии и не повторится ли эта ситуация сегодня, завтра или через неделю.

"Кто-то пытался разблокировать телефон, который принадлежал одному из погибших"

Вы писали, что исчезли личные вещи погибших. О каких вещах идет речь и есть ли шанс их вернуть?

Давайте я комплексно объясню. Во время расследования таких катастроф для установления истины всегда необходимо осматривать место происшествия. То есть – место падения самолета. Как мы видели в СМИ, членов украинской поисково-спасательной группы, которые прибыли в Иран, на место падения самолета не допустили сразу. Остатки самолета осматривались в другом месте, куда их перевезли власти Ирана. Более того, как неоднократно писали СМИ, на месте падения самолета иранцы спокойно ходили, забирали какие-то вещи. То есть, даже осмотр места падения не был тщательно проведен, не то что обеспечено сохранение обломков. Это важно. Потому что следы катастрофы дают много ответов на вопросы. Например, исходя из того, как расположены обломки на месте аварии, можно установить, с какой скоростью самолет падал. Из документов и вещественных доказательств, личных вещей погибших в том числе, мы можем понять, при каких обстоятельствах было совершено преступление: оно было преднамеренным, или это была какая-то небрежность, и тому подобное. Соответственно, от этого будет зависеть дальнейшая квалификация.

Катастрофа МАУ в Иране / Фото: Getty Images

Теперь насчет личных вещей. Небольшую часть нам вернули. Но, например, через несколько дней после падения поступала информация, что кто-то пытался разблокировать телефон, который принадлежал одному из погибших. Интересы его семьи я представляю. Факт, что телефон пытались разблокировать, говорит о том, что или гражданское население нашло технику и пыталось ею воспользоваться. Или это делал кто-то другой из представителей власти.

"В Иране уже точно известно, кто нажимал кнопку, которая дала старт ракетам"

На днях прозвучало заявление, что Украина будет создавать комиссию, которая будет добиваться выплат компенсаций семьям погибших. Почему только сейчас?

Есть международные конвенции, которые регулируют вопросы выплаты компенсаций, когда случается какая-то трагедия с гражданским авиалайнером. В нашем случае семьям погибших часть компенсации уже выплачена. Она не зависит ни от МАУ, ни от установления того, кто совершил пуск ракеты. Остальная часть компенсации будет выплачиваться после установления всех обстоятельств. Несколько месяцев назад говорилось, что Иран готов выплатить $70 тыс. на семью погибших. Но сегодня ответственность авиаперевозчика застрахована и страховая компания должна выплачивать эти средства. И там речь идет о значительно больших суммах.

На днях иранские СМИ сообщили, что Иран готов рассмотреть вопрос компенсации лишь после того, как деньги семьям погибших выплатит страховая компания. После этого Иран сам решит, какую сумму компенсации он будет выплачивать и будет ли он ее выплачивать вообще. Поэтому, по сути, за пять месяцев семьям погибших полную сумму компенсации еще никто не выплатил.

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Иран заявил, что они завершают расследование обстоятельств катастрофы. Что это значит и что будет дальше?

Это означает, что будет завершено гражданское (техническое) расследование падения самолета. По сути, результаты этого расследования нам уже известны: самолет упал не из-за технической поломки, как заявляли в начале, а из-за того, что в него попали две ракеты.

Уголовная часть расследования не завершена, пока мы не услышим имена виновных лиц и не узнаем об обстоятельствах, при которых они запустили эту ракету. Ну, и не услышим, когда и какое наказание понесут виновные. Вопрос виновных и вопрос компенсаций до сих пор остается открытым. Сколько эта часть расследования продлится – предсказать трудно. В Иране уже точно известно, кто нажимал кнопку, которая дала старт тем ракетам. Это конкретные лица, которые в определенный промежуток времени выполняли свои должностные обязанности. Иран это знает, но он не делится этой информацией.

"Люди остаются один на один со своим горем"

Как сейчас чувствуют семьи погибших, которые являются вашими клиентами?

Подавленно. После падения самолета власть вселила в них надежду, что будет справедливое расследование трагедии и наказание виновных. Но на сегодняшний день люди остаются один на один со своим горем. Конкретных результатов они не видят. Реальных надежд на то, что в какой-то конкретный срок они узнают, почему погибли их близкие, у них тоже нет.

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Что будет, если дело закончится не в пользу Украины?

Это будет прецедент относительно неповиновения лиц, совершающих такое тяжелое преступление. Ну, и Украина покажет себя не на лучшем уровне, как государство, не способное обеспечить безопасность своих граждан и справедливость и наказание тем, кто ее граждан обидит.

Когда произошла эта трагедия, пытались проводить параллели между этой трагедией и сбитым над Донбассом боингом МН-17. По Вашему мнению, это действительно похожие ситуации?

Я бы не сказал, что это совсем разные ситуации. В обоих случаях падение самолета произошло из-за того, что совершили преступление. Но если сравнивать расследования, то Украина сделала максимум, что могла сделать как государство, на территории которого был сбит самолет.

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Мы установили лиц, совершивших преступление, собрали доказательства, хоть это и трудно было сделать на неподконтрольной территории. Доказательства были сохранены. Идет судебный процесс в отношении лиц, которые считаются виновными в этом преступлении. Семьи погибших видят результаты расследования и понимают, что виновные будут установлены. Да, возникают определенные вопросы по привлечению виновных к ответственности. Но в случае рейса МАУ, потерпевшие даже не могут услышать кто, почему и как должен нести ответственность за то, что самолет сбили.

Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное

Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 при вылете из аэропорта Тегерана.

2020 при вылете из аэропорта Тегерана. Пассажирский самолет сбили ракетой, выпущенной иранскими военными.

выпущенной иранскими военными. В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров. Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.

а также компенсации семьям погибших и авиакомпании. По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.

Катастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

Украинцы, которые погибли в катастрофе украинского самолета над Тегераном:

Пилоты:

Наумкин Алексей Евгеньевич (инструктор)

Гапоненко Владимир Иванович (командир экипажа)

Хоменко Сергей Анатольевич (второй пилот)

Бортпроводники:

Статник Екатерина Олеговна

Матьков Игорь Валерьевич

Микитюк Мария Михайловна

Лихно Денис Михайлович

Овчарук Валерия Евгеньевна

Сологуб Юлия Николаевна

Среди пассажиров также были две украинки: