Иран выдвинул Украине требования относительно сбитого самолета МАУ
Иран направил Министерству иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании. В нем указана как причина катастрофы, так и требование к Украине и родственникам погибших.
Документ предусматривает, что украинская власть и семьи погибших должны согласиться с "человеческой ошибкой" как причиной катастрофы.
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В нем также предусмотрено, что Украина и семьи погибших не должны инициировать уголовные дела и судебные разбирательства против Ирана при условии выплаты компенсации Тегераном и обнародования данных бортовых самописцев самолета после их анализа.
Детали соответствующего меморандума о взаимопонимании в деле о сбитии украинского самолета над Тегераном, предложенного Ираном Украине, опубликовала иранская служба "Радио Свобода".
В украинском МИД пока никак не отреагировали на такое предложение.
Между тем эксперт по авиационному праву Андрей Гук в комментарии "Радио Свобода" отметил несколько важных моментов в этом меморандуме, которые могут иметь негативные последствия:
- То, что Иран указывает на человеческую ошибку как причину катастрофы, не означает, что Тегеран берет на себя ответственность за то, что произошло.
- В подготовленном Ираном документе не указано, кто является ответственной стороной за выплату компенсаций, и нет четких положений относительно идентификации обязательств Ирана и сроков их реализации, а также любой арбитражной процедуры, если государства не достигнут понимания. Проект документа так и не дает четкого ответа, готов ли Иран выплачивать компенсации семьям погибших и авиационной компании, которая владела самолетом.
- В таком случае Иран, если документ будет принят, сочтет расследование "человеческой ошибки", которая, возможно, привела к трагедии, и все соответствующие судебные процедуры – внутренним делом, которое следует расследовать исключительно в Иране.
- Принятие такого документа Украиной может создать разобщенность между странами, граждане которых погибли в катастрофе.
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное
- Украинский самолет МАУ, который летел в Киев, был сбит вблизи Тегерана 8 января.
- Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев).
- Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Президент Ирана Рухани попросил прощения и пообещал наказать виновных.
- Украина требует полной компенсации и возврата черных ящиков самолета.
- Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начала компенсационные выплаты семьям пассажиров, которые погибли в авиакатастрофе самолета Boeing 737 в Тегеране
- Власти Ирана пообещали предоставить данные с черных ящиков, но их расшифровку отложили.
- Кабмин выделил 3,3 миллиона гривен Министерству обороны и Министерству внутренних дел на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий авиакатастрофы МАУ в Иране 8 января 2020 года.
- Недавно иранский депутат Хассан Норузи назвал "правильным" сбитие самолета МАУ под Тегераном. Он также похвастался тем, что причастных к трагедии людей не арестовали. В ответ Украина заявила, что ждет немедленных объяснений, почему виновные до сих пор на свободе.
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