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      Иран выдвинул Украине требования относительно сбитого самолета МАУ

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      Место авиакатастрофы самолета МАУ в Иране / IRNA

      Иран направил Министерству иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании. В нем указана как причина катастрофы, так и требование к Украине и родственникам погибших.

      Документ предусматривает, что украинская власть и семьи погибших должны согласиться с "человеческой ошибкой" как причиной катастрофы.

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      В нем также предусмотрено, что Украина и семьи погибших не должны инициировать уголовные дела и судебные разбирательства против Ирана при условии выплаты компенсации Тегераном и обнародования данных бортовых самописцев самолета после их анализа.

      Детали соответствующего меморандума о взаимопонимании в деле о сбитии украинского самолета над Тегераном, предложенного Ираном Украине, опубликовала иранская служба "Радио Свобода".

      В украинском МИД пока никак не отреагировали на такое предложение.

      Между тем эксперт по авиационному праву Андрей Гук в комментарии "Радио Свобода" отметил несколько важных моментов в этом меморандуме, которые могут иметь негативные последствия:

      • То, что Иран указывает на человеческую ошибку как причину катастрофы, не означает, что Тегеран берет на себя ответственность за то, что произошло.
         
      • В подготовленном Ираном документе не указано, кто является ответственной стороной за выплату компенсаций, и нет четких положений относительно идентификации обязательств Ирана и сроков их реализации, а также любой арбитражной процедуры, если государства не достигнут понимания. Проект документа так и не дает четкого ответа, готов ли Иран выплачивать компенсации семьям погибших и авиационной компании, которая владела самолетом.
         
      • В таком случае Иран, если документ будет принят, сочтет расследование "человеческой ошибки", которая, возможно, привела к трагедии, и все соответствующие судебные процедуры – внутренним делом, которое следует расследовать исключительно в Иране.
         
      • Принятие такого документа Украиной может создать разобщенность между странами, граждане которых погибли в катастрофе.

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное


      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости политики Новости Украины МИД Украины Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ
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