Иран выдвинул Украине требования относительно сбитого самолета МАУ

Иран направил Министерству иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании. В нем указана как причина катастрофы, так и требование к Украине и родственникам погибших.

Документ предусматривает, что украинская власть и семьи погибших должны согласиться с "человеческой ошибкой" как причиной катастрофы.

Читайте также Катастрофа самолета МАУ в Иране: главное о трагедии

В нем также предусмотрено, что Украина и семьи погибших не должны инициировать уголовные дела и судебные разбирательства против Ирана при условии выплаты компенсации Тегераном и обнародования данных бортовых самописцев самолета после их анализа.

Детали соответствующего меморандума о взаимопонимании в деле о сбитии украинского самолета над Тегераном, предложенного Ираном Украине, опубликовала иранская служба "Радио Свобода".

В украинском МИД пока никак не отреагировали на такое предложение.

Между тем эксперт по авиационному праву Андрей Гук в комментарии "Радио Свобода" отметил несколько важных моментов в этом меморандуме, которые могут иметь негативные последствия:

То, что Иран указывает на человеческую ошибку как причину катастрофы, не означает, что Тегеран берет на себя ответственность за то, что произошло.



В подготовленном Ираном документе не указано, кто является ответственной стороной за выплату компенсаций, и нет четких положений относительно идентификации обязательств Ирана и сроков их реализации, а также любой арбитражной процедуры, если государства не достигнут понимания. Проект документа так и не дает четкого ответа, готов ли Иран выплачивать компенсации семьям погибших и авиационной компании, которая владела самолетом.



В таком случае Иран, если документ будет принят, сочтет расследование "человеческой ошибки", которая, возможно, привела к трагедии, и все соответствующие судебные процедуры – внутренним делом, которое следует расследовать исключительно в Иране.



Принятие такого документа Украиной может создать разобщенность между странами, граждане которых погибли в катастрофе.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное



Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала