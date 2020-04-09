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      Катастрофа МАУ в Иране: авиакомпания выплатила часть компенсаций семьям жертв

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      МАУ выплатила часть компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране / Getty Images

      Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начала компенсационные выплаты семьям пассажиров, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 в Тегеране.

      Этот процесс не очень быстрый, но он будет завершен. Об этом сообщил президент авиакомпании Евгений Дыхне, пишет Интерфакс-Украина.

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      Так, компенсации получили часть семей жертв авиакатастрофы. В то же время Дыхне подчеркивает, что "тупиковая ситуация" с техническим расследованием со стороны иранской стороны вызывает все больше опасений.

      Не переданы ни в одну лабораторию бортовые самописцы, нет никаких рапортов об окончании расследования, никакой информации об успешных межправительственных соглашениях по поводу компенсации со стороны Ирана,
      – подчеркнул Дыхне.

      Отметим, недавно иранский депутат Хассан Норузи назвал "правильным" сбитие самолета МАУ в небе над Тегераном. Он также похвастался тем, что причастных к трагедии людей не арестовали.

      Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба зато заявил, что Украина ни в коем случае не позволит Ирану избежать ответственности. МИД требует официального объяснения от властей Ирана относительно заявления местного депутата.

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: основное

      • Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вблизи Тегерана 8 января.
      • Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев).
      • Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами.
      • Президент Ирана Рухани попросил прощения и пообещал наказать виновных.
      • Украина требует полной компенсации и возврата черных ящиков самолета.

      Іран
      Катастрофа возле Тегерана: основное / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины авиация Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ Новости политики
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