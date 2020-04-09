Катастрофа МАУ в Иране: авиакомпания выплатила часть компенсаций семьям жертв

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начала компенсационные выплаты семьям пассажиров, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 в Тегеране.

Этот процесс не очень быстрый, но он будет завершен. Об этом сообщил президент авиакомпании Евгений Дыхне, пишет Интерфакс-Украина.

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Так, компенсации получили часть семей жертв авиакатастрофы. В то же время Дыхне подчеркивает, что "тупиковая ситуация" с техническим расследованием со стороны иранской стороны вызывает все больше опасений.

Не переданы ни в одну лабораторию бортовые самописцы, нет никаких рапортов об окончании расследования, никакой информации об успешных межправительственных соглашениях по поводу компенсации со стороны Ирана,

– подчеркнул Дыхне.

Отметим, недавно иранский депутат Хассан Норузи назвал "правильным" сбитие самолета МАУ в небе над Тегераном. Он также похвастался тем, что причастных к трагедии людей не арестовали.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба зато заявил, что Украина ни в коем случае не позволит Ирану избежать ответственности. МИД требует официального объяснения от властей Ирана относительно заявления местного депутата.

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Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вблизи Тегерана 8 января.

Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев).

Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами.

Президент Ирана Рухани попросил прощения и пообещал наказать виновных.

Украина требует полной компенсации и возврата черных ящиков самолета.



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