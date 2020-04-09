Катастрофа МАУ в Ірані: авіакомпанія виплатила частину компенсацій сім'ям жертв
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" почала компенсаційні виплати сім'ям пасажирів, які загинули в авіакатастрофі літака Boeing 737 у Тегерані.
Цей процес не дуже швидкий, але він буде завершений. Про це повідомив президент авіакомпанії Євген Дихне, пише Інтерфакс-Україна.
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Так, компенсації отримали частина сімей жертв авіакатастрофи. Водночас Дихне наголошує, що "тупикова ситуація" із технічним розслідуванням з боку іранської сторони викликає все більше побоювань.
Не передані в жодну лабораторію бортові самописці, немає ніяких рапортів про закінчення розслідування, ніякої інформації про успішні міжурядових угодах з приводу компенсації з боку Ірану,
– підкреслив Дихне.
Зазначимо, нещодавно іранський депутат Хассан Норузі назвав "правильним" збиття літака МАУ в небі над Тегераном. Він також похизувався тим, що причетних до трагедії людей не заарештували.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба натомість заявив, що Україна в жодному разі не дозволить Ірану уникнути відповідальності. МЗС вимагає офіційного пояснення від влади Ірану заяви місцевого депутата.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: основне
- Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня.
- Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців).
- Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.
- Президент Ірану Рухані попросив вибачення та пообіцяв покарати винних.
- Україна вимагає повної компенсації та повернення чорних скриньок літака.
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