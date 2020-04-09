Катастрофа МАУ в Ірані: авіакомпанія виплатила частину компенсацій сім'ям жертв

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" почала компенсаційні виплати сім'ям пасажирів, які загинули в авіакатастрофі літака Boeing 737 у Тегерані.

Цей процес не дуже швидкий, але він буде завершений. Про це повідомив президент авіакомпанії Євген Дихне, пише Інтерфакс-Україна.

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Так, компенсації отримали частина сімей жертв авіакатастрофи. Водночас Дихне наголошує, що "тупикова ситуація" із технічним розслідуванням з боку іранської сторони викликає все більше побоювань.

Не передані в жодну лабораторію бортові самописці, немає ніяких рапортів про закінчення розслідування, ніякої інформації про успішні міжурядових угодах з приводу компенсації з боку Ірану,

– підкреслив Дихне.

Зазначимо, нещодавно іранський депутат Хассан Норузі назвав "правильним" збиття літака МАУ в небі над Тегераном. Він також похизувався тим, що причетних до трагедії людей не заарештували.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба натомість заявив, що Україна в жодному разі не дозволить Ірану уникнути відповідальності. МЗС вимагає офіційного пояснення від влади Ірану заяви місцевого депутата.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: основне

Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня.

Загинули всі 176 людей , що перебували на борту літака (серед них 11 українців).

, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.

Президент Ірану Рухані попросив вибачення та пообіцяв покарати винних.

Україна вимагає повної компенсації та повернення чорних скриньок літака.



Катастрофа біля Тегерана: основне / Інфографіка 24 каналу