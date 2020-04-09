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      Катастрофа МАУ в Ірані: авіакомпанія виплатила частину компенсацій сім'ям жертв

      - Читать новость на русском
      МАУ виплатила частину компенсацій сім'ям жертв авіакатастрофи в Ірані / Getty Images

      Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" почала компенсаційні виплати сім'ям пасажирів, які загинули в авіакатастрофі літака Boeing 737 у Тегерані.

      Цей процес не дуже швидкий, але він буде завершений. Про це повідомив президент авіакомпанії Євген Дихне, пише Інтерфакс-Україна.

      До теми Авіакатастрофа МАУ в Ірані: Кабмін виділив понад 3 мільйони гривень на відшкодування витрат

      Так, компенсації отримали частина сімей жертв авіакатастрофи. Водночас Дихне наголошує, що "тупикова ситуація" із технічним розслідуванням з боку іранської сторони викликає все більше побоювань.

      Не передані в жодну лабораторію бортові самописці, немає ніяких рапортів про закінчення розслідування, ніякої інформації про успішні міжурядових угодах з приводу компенсації з боку Ірану,
      – підкреслив Дихне.

      Зазначимо, нещодавно іранський депутат Хассан Норузі назвав "правильним" збиття літака МАУ в небі над Тегераном. Він також похизувався тим, що причетних до трагедії людей не заарештували.

      Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба натомість заявив, що Україна в жодному разі не дозволить Ірану уникнути відповідальності. МЗС вимагає офіційного пояснення від влади Ірану заяви місцевого депутата.

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: основне

      • Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня.
      • Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців).
      • Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.
      • Президент Ірану Рухані попросив вибачення та пообіцяв покарати винних.
      • Україна вимагає повної компенсації та повернення чорних скриньок літака.

      Іран
      Катастрофа біля Тегерана: основне / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України МАУ авіація Новини політики Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані
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