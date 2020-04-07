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      Скандальна заява Ірану про "правильно" збитий літак МАУ: реакція МЗС

      -
      Дмитро Кулеба – міністр закордонних справ України / КМУ

      Україна в жодному разі не дозволить Ірану уникнути відповідальності за трагедію з літаком МАУ, який іранці збили в небі біля Тегерана. Наразі МЗС вимагає офіційного пояснення від влади Ірану заяви місцевого депутата про те, що іранські військові "добре виконали свої обов'язки", збивши авіалайнер.

      Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба увечері 6 квітня говорив в ефірі телеканалу "UA:Перший".

      До теми Кулеба розповів, на якому етапі повернення чорних скриньок збитого літака МАУ

      В Ірані заявили цього ж дня, нагадаємо, що рішення їхніх військових збити український пасажирський літак в небі над Тегераном було правильним. Там навіть хизуються тим, що причетних до трагедії людей не заарештували.

      Кулеба у відповідь на це пояснив, що посольство вже направило ноту владі Ірану, щоб та офіційно роз'яснила позицію країни.

      "Ми повинні спиратися на офіційну інформацію", – сказав Кулеба, але скандальну інформацію про літак озвучив лише депутат іранського парламенту.

      Коли ми отримаємо офіційну інформацію від Ірану, то будемо робити висновки. Але ми в жодному разі не дозволимо Ірану уникнути відповідальності за ту трагедію, яка трапилася,
      – наголосив Кулеба.

      І долав, що МЗС продовжує працювати з Тегераном, щоб отримати "чорні скриньки" та узгодити "параметри юридичної відповідальності за те, що сталося".

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: основне

      • Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня.
      • Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців).
      • Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. 
      • Президент Ірану Рухані попросив вибачення та пообіцяв покарати винних.
      • Україна вимагає повної компенсації та повернення чорних скриньок літака.

      Іран
      Катастрофа біля Тегерана: основне / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані авіація МЗС України Дмитро Кулеба – новини Близький Схід Новини України
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