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      Кулеба розповів, на якому етапі повернення чорних скриньок збитого літака МАУ

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      Іран не передав чорні скриньки літака МАУ / Getty Images

      Україна продовжує перемовни з Іраном щодо отримання чорних скриньок літака МАУ, який зазнав авіакатастрофи 8 січня 2019 року.

      Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу розповів, що наразі є два важливих треки.

      Зверніть увагу Авіакатастрофа МАУ в Ірані: Кабмін виділив понад 3 мільйони гривень на відшкодування витрат

      Перший стосується перемовин щодо юридичних аспектів врегулювання трагічної ситуації. Другий – авіаційно-технічний, це те, що робить Комісія з питань розслідування авіаційних катастроф.

      У сухому залишку: скриньки в Ірані, ми їх поки що не отримали,
      – додав Кулеба.

      Міністр наголосив, що Україна проводить консультації з цього питання з міжнародними партнерами, насамперед з Канадою.

      Наша мета номер один – отримати скриньки. Мета номер два: чітко виписати і погодити з Іраном механізм несення юридичної відповідальності за цю трагедію. Кроком номер три буде реалізація цих досягнутих домовленостей,
      – резюмував Кулеба.

      Зауважимо, що іранська влада затримує процес передачі Україні чорних скриньок літака МАУ через пандемію коронавірусу.

      Чорні скриньки зазвичай залишаються неушкодженими після авіакатастроф. Саме вони можуть суттєво допомогти у розслідуванні причин аварії літаків. Однак у ситуації із самописцями МАУ виникла неоднозначна ситуація. Іран підозрюють у навмисному затягуванні процесу розшифрування.

      Авіакатастрофу літака МАУ в Ірані: що відомо?Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

      Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.

      авіакатастрофа мау іран авіація трагедія цифри смерть жертви
      Авіакатастрофа літака МАУ в цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Розслідування авіація Дмитро Кулеба – новини МЗС України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Новини України Новини політики
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